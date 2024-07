Spieler sammelt 18.000 Steine in Once Human, baut sich eine Yacht wie Jeff Bezos

In Once Human, einem kostenlosen Survival-Spiel, kämpfen Spieler ums Überleben. Ein besonderer Aspekt ist das kreative Bauen von Basen, das Spielern erlaubt, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Ein Nutzer überzeugt mit seinem Eigenheim dabei besonders.

Worum geht es in Once Human? Once Human ist ein kostenloses Survival-Spiel in einer dystopischen Welt, die von Monstern und Zerstörung geprägt ist. Ihr kämpft ums Überleben, erkundet eine post-apokalyptische Umgebung und entwickelt eure Charaktere weiter.

Ein wichtiger Aspekt für viele Spieler ist das Bauen der Basis, bei dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ob Schlösser, kleine Hütten oder Hausboote – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Nutzer WhiskerTriscuit teilt auf Reddit seine beeindruckenden Baukünste und begeistert damit die Community.

18.000 Steine für eine Yacht

Was hat der Spieler gebaut? Der Spieler wollte seiner Kreativität freien Lauf lassen und entschied sich, eine riesige, luxuriöse Yacht zu bauen. Dafür benötigte er 18.000 Steine. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, nicht nur er ist begeistert von seinem Bauwerk.

Er hebt hervor, dass er von den Möglichkeiten des Bausystems und den grenzenlosen Optionen des Spiels angetan ist. Dennoch war er gelegentlich frustriert, da das Baumenü in Once Human an manchen Stellen etwas schwerfällig funktionierte, so der Nutzer.

Das Bauwerk des Spielers könnt ihr hier sehen:

Wie reagiert die Community auf sein Bauwerk? Die meisten Nutzer sind ebenfalls überwältigt von dem Bauwerk des Spielers. Auch wenn es beim Bauen nur wenige Einschränkungen gibt – abgesehen von der Grundstücksbegrenzung –, zeigen sich viele Spieler begeistert von den Bauwerken der Community.

bart9611 schreibt auf Reddit: Schau dir Jeff Bezos dort drüben an. Das ist kein Boot, das ist eine Yacht.

Auch tomometer zeigt sich auf Reddit begeistert: Ich dachte, ich hätte eine anständige Basis. Jetzt bin ich überzeugt, dass ich nur einen Lagerraum gebaut habe.

Former-Marketing-251 meint auf Reddit: Ich kann nicht glauben, dass ich nie daran gedacht habe.

Es dauert nicht mehr lange, bis zum ersten Server-Reset in Once Human. Neben einem neuen Szenario müsst ihr mit eurem Charakter neu leveln, auch wenn euch euer Story-Fortschritt erhalten bleibt. Was das für eure Basis bedeutet und ob es sich für neue Spieler lohnt, beim Reset einzusteigen, könnt ihr hier nachlesen: Lohnt es sich, mit Once Human anzufangen, wenn der Reset bald kommt?