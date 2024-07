Lohnt es sich, mit Once Human anzufangen, wenn der Reset bald kommt?

Once Human ist das neue Survival-Spiel auf Steam, doch mit seinen Resets sind sich viele Spieler unsicher, ob sie jetzt durchstarten sollen. Wir zeigen euch, ob es sich trotzdem lohnt, jetzt durchzustarten.

Was sind Server Resets? Es gibt in einigen Games sogenannte Server Resets, auch Wipes genannt. Diese Resets, mit denen Spieler aus Escape from Tarkov und auch jetzt Once Human konfrontiert sind, löschen bis zu einem gewissen Grad euren Fortschritt des Servers, um alle Spieler auf denselben Stand zu bringen, wenn eine neue Season starten sollte.

In Once Human geht eine Season bis zu 6 Wochen lang und da die erste schon bald vorbei ist, fragen sich nun neue Fans, ob es sich lohnt, mit dem neuen Survival-Game durchzustarten. Wir geben euch eine Antwort auf diese Frage.

Es lohnt sich, auch wenn ihr nur einen Tag spielt

Euer Fortschritt wird gespeichert: In Once Human wird euer Fortschritt für viele Dinge in der Spielwelt gespeichert. Währungen, Baupläne von Ausrüstungen sowie Fortschritt in euren Quests werden auf die neue Season übertragen.

Das heißt, solltet ihr an einem Tag schon Fortschritt gesammelt haben, wird dieser auch auf die neue Season übertragen. Ihr verliert somit nur Dinge, die man schnell in der Welt von Once Human ergattern kann. Es lohnt sich also auch, als Neuling vor einem Reset durchzustarten, um schon mal ein Gefühl für das Survival-Game zu bekommen.

Was darf ich beim Reset behalten? Während Spieler in Escape from Tarkov fast alles verlieren, funktioniert der Wipe in Once Human anders. Die Entwickler wollen sicherstellen, dass Fans nicht umsonst grinden. Folgende Items und Dinge behaltet ihr auch nach einem Reset:

Wichtige Währungen: Starchroms, Crystgins, Mitsuko’s Marks, Stellar Planula und Sproutlets

Starchroms, Crystgins, Mitsuko’s Marks, Stellar Planula und Sproutlets Baupläne eurer Ausrüstungen (und ihre Sterne), Fragmente von Bauplänen, Accessoires eurer Waffen und Mods

Baupläne von Möbeln (außer die, die man von den Memetics bekommt)

Kosmetische Items, Emotes und Posen, Namensschilder und mehr

Baupläne von euren Häusern: Wenn ihr euer Gebäude in einem Bauplan gespeichert habt, könnt ihr diese jederzeit erneut errichten.

Wenn ihr euer Gebäude in einem Bauplan gespeichert habt, könnt ihr diese jederzeit erneut errichten. Fortschritt der Aufgaben in der Haupt- und Nebenstory (für die Aufgaben, die ihr bereits abgeschlossen habt, könnt ihr in der neuen Saison vereinfachte Versionen akzeptieren, erhaltet aber trotzdem alle Belohnungen).

Eure Freundesliste

Die restlichen Dinge, die ihr nicht behalten dürft, landen im Eternaland – einer Welt, in der all eure Items gesammelt werden und nicht verschwinden.

Was haltet ihr von den Server-Wipes in Once Human. Findet ihr, das Spiel sollte gänzlich auf so ein System verzichten oder habt ihr euch schon mit der Idee angefreundet? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr Infos, was ihr behalten und verlieren werdet, findet ihr in unserer detaillierten Übersicht zu den Wipes in Once Human.