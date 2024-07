Once Human ist erfolgreich auf Steam, aber Spieler kritisieren einen großen Schwachpunkt

Das Zombie-Multiplayer Spiel Once Human bekommt stetig neue Spieler auf Steam, während alte langsam alles erreicht haben, was das Spiel so bietet. Doch neue Spieler sind aktuell ein Problem für die alten.

Was ist das für ein Schwachpunkt? Im Zombie-Survival-Spiel Once Human sind die Server immer wieder ein großes Problem für die Spieler. Nicht nur, dass es verschiedene Arten von Servern gibt, sondern auch, dass die Server schnell an ihr Maximum an Spielern geraten.

Ein Server ist voll, wenn zu viele Spieler dort einen Charakter erstellt haben. Ob diese sich jemals wieder einloggen ist egal, sobald der Server die Grenze erreicht hat, ist er voll. Das ist gleich aus mehreren Gründen ein Problem.

Hier könnt ihr den Trailer zu Once Human sehen:

Leere Server und immer wieder neu Anfangen

Warum ist das aktuelle System ein Problem? Das aktuelle System hat gleich mehrere Probleme. Zum einen werden die Server mit der Zeit immer leerer. Gerade, weil das Spiel kostenlos ist, schauen viele mal rein ohne Intention lange zu Spielen. Weil keine neuen Spieler nach kommen können, stirbt ein Server mit der Zeit.

Das zweite Problem betrifft die Spieler, die von Anfang an dabei sind. Nicht nur, dass ihre Server immer leerer werden, sie können nicht mit Freunden spielen, wenn diese das Spiel auch mal ausprobieren wollen.

Falls sie das doch tun wollen, müssen sie wieder von vorn auf einem neuen Server anfangen und verlieren, wofür sie so lange gespielt haben. Es kommt teilweise sogar zu einer Völkerwanderung zwischen den Servern.

Wie reagieren die Spieler? Die Spieler ärgern sich über das System. Viele Spieler berichten, dass sie und ihre Freunde jedes Mal neu angefangen haben, wenn ein neuer Freund mitspielen wollte.

Auf Reddit schreibt Mediocre-Natural-259:

Ich habe meinen Charakter 4 Mal neu erstellt und bin zu Servern mit niedriger Bevölkerungszahl gegangen, um mit mehr Freunden zu spielen, die das Spiel ausprobieren wollen. Jetzt habe ich 3 Freunde auf meinem aktuellen Server und 4, die spielen wollen, und es gibt keine Möglichkeit, sie davon zu überzeugen, neu anzufangen.

Auch SunArau steht vor dem gleichen Problem auf Reddit:

[…] Ein Freund hat mich schließlich überredet, mit dem Spielen anzufangen, aber ich konnte mich auf seinem Server nicht einloggen, also bin ich auf einen anderen gesprungen, und während ich herumgespielt habe, habe ich ein paar Leute eingeladen, ebenfalls anzufangen, also… ja… jetzt will im Grunde niemand mehr neu anfangen.

Aber auch ein anderes Problem nervt die Spieler, wie Sors_Numine auf Reddit berichtet: „Das und ein Mangel an gemeinsamen Quests. Das macht es wirklich einfach, sich aufzuteilen und nicht mehr zusammen zu sein.“

Auf einen Server mit all seinen Freunden zu kommen bedarf also guter Koordination und selbst wenn das gelingt, gibt es nicht viel zusammen zu erledigen. Wenn ihr in Zukunft zusammen mit euren Freunden starten wollt, haben wir euch hier erklärt, wie ihr das am besten macht: Once Human: Gemeinsam mit Freunden spielen – So funktioniert es