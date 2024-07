Once Human verleitet zum Grinden, aber ein Spieler rät euch: Entspanntes Spielen macht mehr Spaß

Das Survival-Spiel Once Human auf Steam zieht zahlreiche Spieler an, die sich in die postapokalyptische Welt stürzen. Ein Spieler sagt: Once Human respektiert die Zeit und man kann ganz entspannt spielen. Darüber können die Grinder nur lachen.

Um bessere Waffen und Rüstung in Once Human zu craften und die Basis weiter auszubauen, ist es erforderlich, bestimmte Ressourcen zu farmen. Dafür gibt es verschiedene Gebiete. So müsst ihr überhaupt erst einmal nach „Chalk Peak“ kommen, um auf Aluminiumerz zu stoßen. Und für manche Ressourcen ist vor allem im Endgame etwas mehr Grind erforderlich.

Warum macht entspanntes Spielen mehr Spaß? „agonzalez1990“ erzählt auf Reddit, dass er in seinen 14 Spielstunden nie das Gefühl hatte, hetzen zu müssen. Er schreibt, dass er viele Posts von Leuten gesehen hat, die den Content ausgeschöpft haben und sich auf nichts mehr freuen können. Er hingegen habe jetzt erst das dritte Gebiet erreicht und genieße die Quests.

Dass er die Welt erkunden kann, findet er cool, man kann sich dabei Zeit lassen. Das Game respektiert seine Zeit, merkt er an. Auch musste er bisher keine „verrückte Ressourcenfabrik“ starten, er hatte noch nie Säure-Mangel. Da muss er ja bisher etwas richtig machen, findet er. Er meint: Das Spiel ist einfach nichts für Grinder.

Was sagen andere Spieler? Auf Reddit gibt es ein paar Nutzerinnen und Nutzer, die „agonzalez1990“ zustimmen. So schreibt „ColboltSky“ im Kommentar: „Ich habe festgestellt, dass das meiste „Grinden“, das ich tun musste, darin bestand, etwa 10 Minuten Erze zu sammeln. Und dann war ich eine ganze Weile gut versorgt. Das ist großartig!“

Und „SamIamGreenEggsNoHam“ merkt an, dass er vier „Elementare Jugend“-Mutationen auf seiner Basis eingesetzt hat, die Erze für ihn sammeln. „Ich habe seit über einer Woche kein Erz mehr gefarmt, lol“, schreibt er.

Auch „sigh1995“ sieht das ähnlich: „Das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Spiel gewählt habe. Ich bin es leid, Spiele zu spielen, die deine Zeit nicht respektieren und dich durch einen langen, sinnlosen, langweiligen, repetitiven Grind zwingen, bevor du mit deinen Freunden den herausfordernden ‚Endgame‘-Inhalt genießen kannst. […] In dem Moment, in dem dieses Spiel grindiger wird, bin ich raus, das toleriere ich nicht mehr.“

„Wenn man alles machen will, muss man grinden“

Gibt es auch andere Meinungen? In den Kommentaren finden sich auch Nutzerinnen und Nutzer, die das etwas anders sehen. Viele von ihnen schreiben: Warte ab. „bossdark101“ schreibt, dass er bei 86 Spielstunden liegt und Level 50 erreicht hat. Er erklärt: „Es ist kein stark grindlastiges Spiel, aber es gibt Grinding, wenn du an allen Inhalten, die es bietet, teilnehmen möchtest.“

Mehrere Nutzer schreiben, dass besonders der Säure-Mangel erst im Endgame von Once Human ein Thema sei. „EmpireStateOfBeing“ erklärt: „Ich musste lachen, als [der Beitragsersteller] sagte, dass er keine Säure-Probleme hat, nachdem er gesagt hat, dass er gerade erst in die dritte Zone gekommen ist.“

Der Nutzer „Apprehensive-Top-530“ führt das in seinem Kommentar detaillierter aus:

Der Säure-Mangel tritt auf, wenn man tatsächlich das Ende der Geschichte erreicht und anfängt, Tier-5-Ausrüstung und -Waffen zu craften. Wolfram und Aluminium (die Metalle aus den Tier-4- und -5-Gebieten) benötigen Säure zum Schmelzen. Kugeln benötigen Säure, wenn du Wolfram verwenden möchtest […]. Im Grunde verlangt alles nach Säure. Nun, ist es so ein großes Problem, wie die Leute es darstellen? Nein. Aber es erfordert ständige Pflege, um alles andere, was du tust, in Ordnung zu halten. Treibstoff ist auch ein weiteres Problem, besonders für Primärkriege, genauso wie die Stardust-Quelle, wenn du planst, ein paar Builds pro Season zu kalibrieren.

Und „simao1234“ meint, dass Spiele jedem Spaß machen sollten, und wenn man das Spiel in seinem eigenen Tempo genießt, dann nur zu. Er weist aber auch darauf hin, dass das Game nun mal Seasons habe. Man ist in einem langsameren Tempo vielleicht nicht „fertig“, wenn die Season zurückgesetzt wird.

Auf den Servern in Once Human gibt es verschiedene Szenarien, die wie Seasons funktionieren. Jedes Szenario dauert sechs Wochen – oder auch „Phasen“ – an, bevor es zurückgesetzt wird. Was ihr dabei verliert und was ihr mitnehmen dürft, lest ihr hier: Once Human: Verliert man allen Fortschritt? So funktioniert der Server Reset