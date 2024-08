Once Human: Sternenchrom farmen – So bekommt ihr die Währung

In Once Human ist Sternenchrom, neben Energieverbindungen, eine Währung. Ihr könnt dabei neue Baupläne an der Wunschmaschine freischalten. Wir zeigen euch, wie ihr am besten an Sternenchrom kommt und es farmen könnt.

Wo finde ich Sternenchrom? Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um Sternenchrom zu bekommen:

schließt Ziele der aktuellen Season ab

schließt die Reinigung eines Territoriums ab

Reiseziele erfüllen

der kostenlose Pfad im Battlepass

In Once Human müsst ihr euch durch eine ausgefallene Welt schlagen:

So farmt ihr Sternenchrom

Wie komme ich schneller an Sternenchrom? Um schneller an Sternenchrom zu kommen, müsst ihr einen Sternenstaub-Resonanzfilter bauen. Ihr findet das Gerät im Baumodus bei „Anlagen“. Um ihn zu bauen benötigt ihr:

20 Einheiten Glas

30 Einheiten Metallschrott

20 Einheiten Gummi

10 Einheiten Kupferbarren

10 Einheiten Säure

Mit dem Sternenstaub-Resonanzfilter könnt ihr Kortexe zu Sternenchrom umwandeln. In einer Woche könnt ihr 40 Einheiten Kortexe reinigen, um sie zu Sternenchrom zu verarbeiten. Das Limit setzt sich dann nach Ablauf der Woche wieder zurück.

Aktiviert ihr die Sternenstaub-Resonanzfilter beginnt ein Countdown: „Reinigungsverteidigungsdauer“. In dieser Zeit werden Gegner-Wellen kommen, gegen die ihr euch verteidigen müsst.

Wenn ihr noch am Anfang des Spiels seid, solltet ihr also aufpassen. Bereitet euch genügend auf die Angriffe vor und schaltet erst dann die Maschine an. Ihr könnt die Dauer und die Level der Gegner vorher anschauen und abwägen, ob ihr euch dagegen verteidigen könnt.

Woher bekomme ich Kortexe? Kortexe könnt ihr bei Sicherheitssilos erhalten. Davon gibt es insgesamt sechs auf der Karte:

im Norden von Broken Delta

im Nordwesten von Iron River

im Süden und im Nordwesten von Chalk Peak

im Nordosten und im Südwesten von Red Sands

Die Orte der Sicherheitssilos (Karte via mapgenie.io)

Das Farmen auf diese Art kann ein guter Bonus zu den Sternenchrom sein, den ihr hauptsächlich aus dem Erreichen von Season- oder Reisezielen bekommt.

In Once Human gibt es eine Vielzahl an Dingen, die ihr bauen könnt. Für die meisten benötigt ihr allerdings viele Einheiten von Ressourcen, von denen ihr an einige gar nicht so leicht herankommt. Eine weitere wichtige Ressource ist Aluminium; dieses könnt ihr ebenfalls farmen.