Once Human: Alle Armor Sets und ihre Locations

In Once Human gewähren euch mehrere Rüstungsteile des gleichen Sets starke Vorteile, die euch das Spiel erleichtern. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Armor Sets es gibt, wie ihr sie bekommt und welche Effekte sie mit sich bringen.

In Once Human kämpft ihr euch durch eine dystopische Open-World. Damit ihr für eure gefährlichen Erkundungen richtig gewappnet seid, schützt euch eure Rüstung. Rüstungen bringen noch einen weiteren Nebeneffekt mit sich: Jede Rüstung gewährt euch zusätzliche Vorteile. Wenn ihr mehrere Rüstungsteile aus einem Set besitzt, erhaltet ihr dadurch große Vorteile, die eure Reise vereinfachen.

In der folgenden Liste zeigen wir euch, welche Rüstungssets es gibt und welche Effekte diese mit sich bringen.

Alle Armor Sets und ihre Locations

Das Einzelgänger-Set

Rüstung So bekommt ihr es Einzelgänger-Helm durch die Wish Machine Einzelgänger-Maske durch die Wish Machine Einzelgänger-Jacke durch die Wish Machine Einzelgänger-Hose durch die Wish Machine Einzelgänger-Handschuhe durch die Wish Machine Einzelgänger-Schuhe durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: 10% mehr Magazinkapazität

10% mehr Magazinkapazität Zwei Rüstungsteile: +5% mehr Krit-Rate

+5% mehr Krit-Rate Drei Rüstungsteile: Erhaltet 1 Stapel Einsamer Schatten für jeweils 2 kritische Waffentreffer. Einsamer Schatten: Kritischer DMG + 6% für 30s. Der Effekt kann bis zu 8 Mal gestapelt werden.

Erhaltet 1 Stapel für jeweils 2 kritische Waffentreffer. Einsamer Schatten: Kritischer DMG + 6% für 30s. Der Effekt kann bis zu 8 Mal gestapelt werden. Vier Rüstungsteile: Einsamer Schatten ist bis zu 10 Mal stapelbar. Nach einem Kill ist die Krit Rate um 8% erhöht für 2 Sekunden

Das Abtrünnigen-Set

Rüstung So bekommt ihr es Abtrünniger-Helm durch die Wish Machine Abtrünnige-Maske durch die Wish Machine Abtrünnige-Jacke durch die Wish Machine Abtrünnige-Hose durch die Wish Machine Abtrünnige-Handschuhe durch die Wish Machine Abtrünnige-Schuhe durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Nachladegeschwindigkeit um 15% erhöht

Nachladegeschwindigkeit um 15% erhöht Zwei Rüstungsteile: Schwachstellenschaden um 10% erhöht

Schwachstellenschaden um 10% erhöht Drei Rüstungsteile: Wenn ihr nacheinander denselben Feind trefft, erhaltet ihr 1 Stapel Fokus des Bogenschützen , der den DMG von Schwachpunkten um 4% erhöht, bis zu 10 Stapel. Die Stapel von Fokus des Bogenschützen werden halbiert, wenn das Ziel gewechselt wird.

Wenn ihr nacheinander denselben Feind trefft, erhaltet ihr 1 Stapel , der den DMG von Schwachpunkten um 4% erhöht, bis zu 10 Stapel. Die Stapel von Fokus des Bogenschützen werden halbiert, wenn das Ziel gewechselt wird. Vier Rüstungsteile: Wenn ihr nachladet, ladet ihr für jeden 1 % Schwachpunkttreffer aus dem vorherigen Magazin 0,6 % zusätzliche Kugeln, bis zu 30 %.

Das Erlöser-Set

Rüstung So bekommt ihr es Erlöser-Helm durch die Wish Machine Erlöser-Maske durch die Wish Machine Erlöser-Jacke durch die Wish Machine Erlöser-Hose durch die Wish Machine Erlöser-Handschuhe durch die Wish Machine Erlöser-Schuhe durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Cooldown für Medizin wird um 20% gesenkt

Cooldown für Medizin wird um 20% gesenkt Zwei Rüstungsteile: Wenn eure LP über 70% sind, werden Waffen und Status DMG 10% mehr

Wenn eure LP über 70% sind, werden Waffen und Status DMG 10% mehr Drei Rüstungsteile: Wenn eure LP unter 30% ist, wird automatisch der schwächste Aktivator im Rucksack genutzt

Wenn eure LP unter 30% ist, wird automatisch der schwächste Aktivator im Rucksack genutzt Vier Rüstungsteile: Wenn ihr einen Activator genutzt habt, bekommt ihr 20% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, 20% mehr DMG und einen Schutz für 2 Sekunden. Außerdem erhaltet ihr für 20 Sekunden 20% weniger DMG an Rumpf und Gliedmaßen

Das Schutz-Set

Rüstung So bekommt ihr es Schutz-Helm durch die Wish Machine Schutz-Maske durch die Wish Machine Schutz-Jacke durch die Wish Machine Schutz Hose durch die Wish Machine Schutz Handschuhe durch die Wish Machine Schutz Schuhe durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Status DMG wird um 15% reduziert

Status DMG wird um 15% reduziert Zwei Rüstungsteile: Element DMG wird um 8% erhöht

Element DMG wird um 8% erhöht Drei Rüstungsteile: Jeder Waffentreffer gewährt 1 Stapel abweichender Energie. Jeder Stapel abweichender Energie gewährt 1% Elementar-DMG (Feuer, Frost, Schock, Explosion). Der Effekt kann bis zu 20 Mal gestapelt werden. Beim Nachladen wird die Hälfte der gesamten Stapel entfernt.

Jeder Waffentreffer gewährt 1 Stapel abweichender Energie. Jeder Stapel abweichender Energie gewährt 1% Elementar-DMG (Feuer, Frost, Schock, Explosion). Der Effekt kann bis zu 20 Mal gestapelt werden. Beim Nachladen wird die Hälfte der gesamten Stapel entfernt. Vier Rüstungsteile: Erhöht den maximalen Stapel von Deviant Energy um 10. Gewährt 2 zusätzliche Stapel, wenn ein Schwachpunkt getroffen wird.

Das Sturmweber-Set

Rüstung So bekommt ihr es Sturmweber-Helm durch die Wish Machine Sturmweber-Maske durch die Wish Machine Sturmweber-Jacke durch die Wish Machine Sturmweber-Hose durch die Wish Machine Sturmweber-Handschuhe durch die Wish Machine Sturmweber-Schuhe durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Rollende Ausdauer kostet -20%.

Rollende Ausdauer kostet -20%. Zwei Rüstungsteile: Magazinkapazität wird um 15% erhöht

Magazinkapazität wird um 15% erhöht Drei Rüstungsteile: DMG erhalten gewährt einen Stapel Potenzierte Rüstung, DMG-Reduktion +4% für 10s. Der Effekt kann bis zu 6 Mal gestapelt werden.

DMG erhalten gewährt einen Stapel Potenzierte Rüstung, DMG-Reduktion +4% für 10s. Der Effekt kann bis zu 6 Mal gestapelt werden. Vier Rüstungsteile: Das Rollen verbraucht 3 Stapel Panzerung und löst eine Explosion aus, die umstehende Feinde zurückwirft. Für jeden getroffenen Gegner erhöhen sich die HP um 5%, bis zu 20% (Abklingzeit: 10s).

Das Bastille-Set

Rüstung So bekommt ihr es Bastille-Helm durch die Wish Machine Bastille-Maske durch die Wish Machine Bastille-Jacke durch die Wish Machine Bastille-Hose durch die Wish Machine Bastille-Handschuhe durch die Wish Machine Bastille-Schuhe durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Wenn LP über 70% ist macht ihr 10% mehr Waffen DMG

Wenn LP über 70% ist macht ihr 10% mehr Waffen DMG Zwei Rüstungsteile: Nachladegeschwindigkeit 20% erhöht

Nachladegeschwindigkeit 20% erhöht Drei Rüstungsteile: Bleibt 0,5 Sekunden lang geduckt und unbeweglich, um in den Bastille-Zustand zu gelangen, der +40% Waffen-DMG gewährt. Beim Verlassen des Bastille-Zustands ist das Sprinten für 3 Sekunden deaktiviert und der Ausdauerverbrauch ist um 100% erhöht.

Bleibt 0,5 Sekunden lang geduckt und unbeweglich, um in den Bastille-Zustand zu gelangen, der +40% Waffen-DMG gewährt. Beim Verlassen des Bastille-Zustands ist das Sprinten für 3 Sekunden deaktiviert und der Ausdauerverbrauch ist um 100% erhöht. Vier Rüstungsteile: 3s nach Verlassen des Bastille-Zustands erhaltet ihr 1 Rüstungsstapel pro Sekunde, bis zu 60 Stapel. Im Zustand der Bastille verleiht jeder Rüstungsstapel einen Schild in Höhe von 1% der maximalen HP. Fällt der Schild während des Bastille-Zustands auf 0, erhaltet ihr einen Verwundbarkeitseffekt von 30%.

Das Agenten-Set

Rüstung So bekommt ihr es Agenten-Helm Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Iron River oder durch die Wish Machine Agenten-Maske Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Iron River oder durch die Wish Machine Agenten-Jacke Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Iron River oder durch die Wish Machine Agenten-Hose Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Iron River oder durch die Wish Machine Agenten-Handschuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Iron River oder durch die Wish Machine Agenten-Schuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Iron River oder durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Schaden am Kopf wird um 10% reduziert

Schaden am Kopf wird um 10% reduziert Zwei Rüstungsteile: Schwachstellen DMG wird um 10% erhöht

Schwachstellen DMG wird um 10% erhöht Drei Rüstungsteile: Erhalte den Bullet Saver-Effekt bei jedem präzisen Kill, Weakspot DMG +15% für 8s. Der Effekt kann bis zu 3 Mal gestapelt werden.

Erhalte den Bullet Saver-Effekt bei jedem präzisen Kill, Weakspot DMG +15% für 8s. Der Effekt kann bis zu 3 Mal gestapelt werden. Vier Rüstungsteile: Erhöht die Nachladegeschwindigkeit um 20% nach dem Töten eines Feindes; Feuerrate +10% beim Töten mit einem Schwachpunkttreffer. Effekt wird entfernt, wenn nachgeladen oder die Waffe gewechselt wird.

Das Strapazierfähige-Set

Rüstung So bekommt ihr es Strapazierfähiger Helm Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Chalk Peak oder durch die Wish Machine Strapazierfähige Maske Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Chalk Peak oder durch die Wish Machine Strapazierfähige Jacke Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Chalk Peak oder durch die Wish Machine Strapazierfähige Hose Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Chalk Peak oder durch die Wish Machine Strapazierfähige Handschuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Chalk Peak oder durch die Wish Machine Strapazierfähige Schuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten am Chalk Peak oder durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Maximale LP wird um 10% erhöht

Maximale LP wird um 10% erhöht Zwei Rüstungsteile: Element DMG wird um 8% erhöht

Element DMG wird um 8% erhöht Drei Rüstungsteile: Erhöht nach dem Töten eines Gegners 2s lang die Bewegungsgeschwindigkeit um 20% und die Elementar-DMG (Feuer, Frost, Schock, Explosion) um 40%, die über 8s abklingen.

Erhöht nach dem Töten eines Gegners 2s lang die Bewegungsgeschwindigkeit um 20% und die Elementar-DMG (Feuer, Frost, Schock, Explosion) um 40%, die über 8s abklingen. Vier Rüstungsteile: Im Umkreis von 5 Metern gewährt dir jeder Feind eine DMG-Reduktion von +4%. Der Effekt kann bis zu 4 Mal gestapelt werden.

Das Falken-Set

Rüstung So bekommt ihr es Falken Helm Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten an den Red Sands oder durch die Wish Machine Falken Maske Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten an den Red Sands oder durch die Wish Machine Falken Jacke Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten an den Red Sands oder durch die Wish Machine Falken Hose Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten an den Red Sands oder durch die Wish Machine Falken Handschuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten an den Red Sands oder durch die Wish Machine Falken Schuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten an den Red Sands oder durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Rollende Ausdauer kostet -20%

Rollende Ausdauer kostet -20% Zwei Rüstungsteile: Krit DMG wird um 12% erhöht

Krit DMG wird um 12% erhöht Drei Rüstungsteile: Wenn die Ausdauer über 90% beträgt, wird die Krit Rate um 5% und Krit DMG um 20% erhöht

Wenn die Ausdauer über 90% beträgt, wird die Krit Rate um 5% und Krit DMG um 20% erhöht Vier Rüstungsteile: Maximale Stamina +25. Nach einem Kill wird 30 Ausdauer direkt aufgefüllt

Das Razzia-Set

Rüstung So bekommt ihr es Razzia Helm Durch Memetiken oder Wish Machine Razzia Maske Durch Memetiken oder Wish Machine Razzia Jacke Durch Memetiken oder Wish Machine Razzia Hose Durch Memetiken oder Wish Machine Razzia Handschuhe Durch Memetiken oder Wish Machine Razzia Schuhe Durch Memetiken oder Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Sammel Geschwindigkeit wird um 15% erhöht

Sammel Geschwindigkeit wird um 15% erhöht Zwei Rüstungsteile: Traglast wird um 20 erhöht

Traglast wird um 20 erhöht Drei Rüstungsteile: Wenn Traglast über 80 ist, erleidet 10% weniger DMG und Waffen und Item DMG wird um 20% erhöht

Wenn Traglast über 80 ist, erleidet 10% weniger DMG und Waffen und Item DMG wird um 20% erhöht Vier Rüstungsteile: Stamina kostet 30% weniger wenn ihr am gleiten oder rollen seid

Das Sprengstoff-Set

Rüstung So bekommt ihr es Sprengstoff Helm Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Dayton Wetlands oder durch die Wish Machine Sprengstoff Maske Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Dayton Wetlands oder durch die Wish Machine Sprengstoff Jacke Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Dayton Wetlands oder durch die Wish Machine Sprengstoff Hose Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Dayton Wetlands oder durch die Wish Machine Sprengstoff Handschuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Dayton Wetlands oder durch die Wish Machine Sprengstoff Schuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Dayton Wetlands oder durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Schwerer Nahkampf DMG +20%

Schwerer Nahkampf DMG +20% Zwei Rüstungsteile: Körperschaden wird um 12% reduziert

Körperschaden wird um 12% reduziert Drei Rüstungsteile: Nach dem Töten eines Feindes mit einem Nahkampfangriff. DMG +25% für den nächsten Nahkampfangriff innerhalb von 5s, Nahkampf-Schwunggeschwindigkeit +15%.

Nach dem Töten eines Feindes mit einem Nahkampfangriff. DMG +25% für den nächsten Nahkampfangriff innerhalb von 5s, Nahkampf-Schwunggeschwindigkeit +15%. Vier Rüstungsteile: Tötet einen Gegner im Nahkampf, um sofort 30 Ausdauer wiederherzustellen und die Bewegungsgeschwindigkeit 2s lang um 20% zu erhöhen (Abklingzeit: 3s).

Das Späher-Set

Rüstung So bekommt ihr es Späher Helm Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Broken Delta oder durch die Wish Machine Späher Maske Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Broken Delta oder durch die Wish Machine Späher Jacke Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Broken Delta oder durch die Wish Machine Späher Hose Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Broken Delta oder durch die Wish Machine Späher Handschuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Broken Delta oder durch die Wish Machine Späher Schuhe Erhaltet Fragmente aus mystischen Kisten in Broken Delta oder durch die Wish Machine

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Maximale LP wird um 10% erhöht

Maximale LP wird um 10% erhöht Zwei Rüstungsteile: Waffen DMG wird um 8% erhöht

Waffen DMG wird um 8% erhöht Drei Rüstungsteile: Solange ihr nicht von Gegnern entdeckt werdet, verursacht ihr 20% mehr Waffen und Item Schaden

Solange ihr nicht von Gegnern entdeckt werdet, verursacht ihr 20% mehr Waffen und Item Schaden Vier Rüstungsteile: Bewegungsgeschwindigkeit wird um 12% erhöht, Stamina regeneriert sich 20% schneller, sofern die LP unter 50% sind

Das Rustikale-Set

Rüstung So bekommt ihr es Rustikaler Helm Tutorial Rustikale Maske Tutorial Rustikale Jacke Tutorial Rustikale Hose Tutorial Rustikale Handschuhe Tutorial Rustikale Schuhe Tutorial

Welchen Effekt bringt das Set mit sich? Insgesamt könnt ihr bis zu vier Effekte durch dieses Set bekommen:

Ein Rüstungsteil: Bewegungsgeschwindigkeit wird um 8% erhöht

Bewegungsgeschwindigkeit wird um 8% erhöht Zwei Rüstungsteile: Nahkampfwaffen DMG wird um 15% erhöht

Nahkampfwaffen DMG wird um 15% erhöht Drei Rüstungsteile: Lebenspunkte werden um 600 erhöht

Lebenspunkte werden um 600 erhöht Vier Rüstungsteile: Sammel Geschwindigkeit wird um 20% erhöht

