Once Human: PS5 Release – Kommt das Survival-Spiel auch auf Konsole?

Kommt Once Human für die PS5? Noch ist nichts angekündigt, aber die Entwickler sprechen schon über eine Konsolenversion.

Was ist Once Human? Once Human ist ein neues Survival-Spiel auf Steam. Das Spiel hat Sandbox-Elemente und bietet Koop. Im Spiel muss man versuchen, in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Es gibt übernatürliche Elemente und Alien-Monster.

Für welche Plattformen ist Once Human erschienen? Das Spiel ist bisher nur auf Steam erschienen. Es folgen auch Versionen für Android- und Apple-Geräte. Hier ist noch kein offizielles Datum bekannt, im iOS-Store wird aber der 26.09.2024 als voraussichtlicher Release-Termin angegeben. Eine Version für gängige Konsolen ist bisher nicht angekündigt.

Kommt Once Human auf die PS5? Auf x.com fragte ein User den offiziellen Account, ob eine PS5-Version zum Spiel folgen soll. Daraufhin antwortete der Account, dass es aktuell keinen exakten Termin für andere Versionen gibt, man aber möglichst vielen Plattformen das Spiel zur Verfügung stellen möchte.

Kommt Once Human für die Xbox oder Switch? Hierzu wurde zwar nur nach der PS5-Version gefragt, im Tweet wird aber keine Plattform definiert. Sie sprechen aber von unterschiedlichen Plattformen.

Falls es dazu konkreter Informationen gibt, aktualisieren wir die Informationen.

Wer trotzdem auf seiner Konsole Bock auf Survival-Action hat, der sollte in diese Liste hereinschauen: Die 25 besten Survival-Games 2024 für PS5, Steam und Xbox

Once Human ist ein Free2Play-Spiel und bietet dementsprechend auch monetarisierte Nebensächlichkeiten an. Doch auch kostenlos könnt ihr euch einen Vorteil erhaschen. Dafür gibt es einige Codes, die ihr aktuell einlösen könnt und die euch kostenlose Belohnungen freischalten: Once Human: Alle Codes, die ihr im Juli 2024 einlösen könnt