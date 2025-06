In Once Human könnt ihr bald euer eigener Game-Master sein, wenn ihr dafür bezahlt

„Es ist jeden Penny wert“ – Spieler schwärmen vom neuen DLC für The Division 2, erinnert Fans an die beste Zeit des Spiels

Once Human ist ein Survival-Spiel von Starry Studio, das am 9. Juli 2024 veröffentlicht wurde. Es spielt in einer postapokalyptischen Zukunft und lässt euch im ...

Wenn es nach den Machern von Once Human geht, soll das Survival-Spiel noch viele Dekaden lang existieren. Damit der Titel noch so lange überlebt, plant das Entwicklerteam, Once Human auf noch mehr Plattformen anzubieten: Entwickler verraten ihre großen Pläne für den Steam-Hit Once Human – Soll „Jahrzehnte“ lang existieren

Once Human: Alle Codes im Mai 2025 – So könnt ihr sie einlösen

Was ist das Besondere? Das Entwicklerteam will die Server nicht über Drittanbieter verleihen, sondern offizielle Custom Server anbieten. Die sollen den Vorteil bieten, dass es keine Sicherheitsprobleme, eine einfache Konfiguration und stabile Performance gibt.

Once Human – Gameplay-Trailer zum großen Update The Way of Winter

Das Modell gibt es schon bei anderen Survival-Titeln wie Palworld. Bald wird es auch für die Fans von Once Human möglich sein, ihr eigener Game-Master zu werden. Das deutete bereits eine Roadmap für 2025 an .

Was sind das für Server? Spieler können einen monatlichen Betrag zahlen und sich dafür einen Server „ausleihen“. Auf diesem Server können sie die Spieleinstellungen so anpassen, wie sie es wollen. Dabei reicht es, wenn ein Nutzer den Server mietet – es können weitere Spieler beitreten.

In der Road Map des Survival-Spiels Once Human wurde bereits angedeutet, dass noch 2025 neue Custom Server kommen. Das Entwicklerteam gab nun die ersten Details bekannt.

