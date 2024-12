Once Human Roadmap 2025: Neuer Spielmodus lässt euch zum Pokémon-Trainer werden

Die Entwickler von Once Human haben ihre Roadmap für 2025 vorgestellt. Neben einem neuen Season-System und einem mobilen Ableger des Spiels klingen vor allem die neuen Spielmodi spannend.

Was wurde angekündigt? In einem etwa 30-minütigen Video auf dem YouTube-Kanal von Once Human erklären die Entwickler von Starry Studio ihren Plan für das kommende Jahr. Außerdem gibt es eine Roadmap, in der man die Features nochmal ablesen kann.

Im Mittelpunkt der Neuerungen für 2025 steht das „Visional Wheel“-System, das neue Events zu den allgemein bekannten Szenarien in einem Season-Format bringt. Los geht es mit dem „Lunar Oracle“-Event, das am 16. Januar startet. Die Seasons sollen immer zwei bis drei Monate andauern.

Das erste Event bringt den Blutmond ins Spiel, der die Gegner stärker macht und euch in den Wahnsinn treibt. Damit ihr nicht den Verstand verliert, müsst ihr Feinde töten. Das Event bringt obendrein neue Belohnungen ins Spiel.

Das Winter-Event von Once Human läuft noch bis zum 12. Januar:

3 neue Szenarien

Welche neuen Szenarien gibt es? Im Jahr 2025 sollen laut der Roadmap gleich 3 neue Szenarien ins Spiel kommen. Auch sie können dabei von den Season-Events betroffen und ergänzt werden. Die folgenden Szenarien sollen 2025 erscheinen:

Broken : Ein 10-tägiges Szenario mit uneingeschränktem FFA-PvP auf der gesamten Karte, das Spielern die Möglichkeit gibt, Superwaffen herzustellen.

: Ein 10-tägiges Szenario mit uneingeschränktem FFA-PvP auf der gesamten Karte, das Spielern die Möglichkeit gibt, Superwaffen herzustellen. Purification : Ein PvE-Szenario, in dem Spieler Umweltverschmutzung in verschiedenen Bereichen der Spielkarte beseitigen müssen.

: Ein PvE-Szenario, in dem Spieler Umweltverschmutzung in verschiedenen Bereichen der Spielkarte beseitigen müssen. Deviation: Ein PvE-Modus, der sich auf das Fangen, Aufziehen und Verschmelzen von Haustieren (sogenannte Deviations) konzentriert, um ein Team zu bilden und gegen andere Deviations anzutreten.

Der letzte Spielmodus „Deviation“ klingt nicht nur wie Pokémon, sondern ist auch genau das. Die Entwickler gehen jedoch auch einen Schritt Richtung Palworld und beschränken ihre Monster nicht nur auf süße kleine Kuscheltiere, sondern zeigen im Video Samurai und ein Wesen, das an ein Alpaka erinnert, jedoch mit einem Revolver auf Feinde schießt.

Der Hauptfokus des Spielmodus soll allerdings auf den Kämpfen mit den „Deviations“ liegen und nicht etwa auf dem Fangen oder Großziehen derer. Der neue Spielmodus wird erst zwischen Juli und September verfügbar sein, die gesamte Roadmap findet ihr hier:

Once Human Roadmap 2025

Was ist noch geplant? Die Entwickler werden im Jahr 2025 eine Mobile-Version von Once Human veröffentlichen. Angedacht ist dies für April 2025.

Wer seinen Once Human -Server gerne mehr verändern möchte, darf sich auch auf die kommenden Updates freuen. Die Entwickler arbeiten daran, Custom Server für die Spieler zu entwickeln, damit ihr euer Spiel so gestalten könnt, wie ihr wollt.

Bis zum 12. Januar läuft bei Once Human noch das Winter-Event, bei dem ihr einige Belohnungen abstauben könnt. Wenn ihr noch mehr Loot haben wollt, dann gebt doch einfach einige der Bonus-Codes ein: Once Human: Alle Codes im Dezember 2024 – So könnt ihr sie einlösen