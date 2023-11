OLED-TV von LG fast zum halben Preis auf Amazon

Mit diesem OLED-TV erlebt ihr wahre Details, die euch noch tiefer ins Geschehen befördern. Nutzt jetzt das starke Amazon-Angebot.

Dieser Fernseher enthält eine staatliche Bildschirmdiagonale von 139 cm (55 Zoll), wodurch eure Abenteuer umso aufregender werden. Insbesondere, wenn euer vorheriger TV noch deutlich kleiner war. Außerdem bietet er die sensationelle OLED evo-Technologie und 120Hz. Dadurch wirken sämtliche Games oder Filme umso lebendiger. Spart jetzt 40% und bezahlt nur 1449€ statt 2399€.

Diese Gründe sprechen für diesen OLED-TV

Mit der innovativen OLED evo-Technologie von LG wird jedes Bild lebensecht und detailreich übertragen. Genießt auf den großen TV epische Schlachten aus Game of Thrones oder Braveheart und fühlt euch so, als wärt ihr mittendrin. In Kombination mit einer vernünftigen Soundanlage ist dieser Fernseher eine Wucht.

Dieser Smart-TV bietet euch natürlich einen Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps, sodass ihr nicht auf ein zusätzliches Gerät angewiesen seid. Dies spart euch einiges an Strom. Dank der vorhandenen WLAN-Funktion könnt ihr sogar eine Verbindung zum Internet herstellen und sämtliche Dinge nach euren Wünschen ergründen oder verfolgen.

Ein besonderes Highlight für euch ist der Brightness Booster, der für euch eine noch bessere Helligkeit und Kontrast zur Verfügung stellt. Sämtliche Actionfilme oder spannungsgeladene Sporteignisse werden dadurch noch genauer für eure Augen transportiert.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz liefert dieser Fernseher auch bei schnellen Bewegungen eine flüssige Darstellung. Diese Funktion kommt bei euren Lieblingsspielen zur Geltung.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Es ist eine gute Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Hervorragende Informationsquelle für ein Upgrade

Seid ihr Fans von unschlagbaren Angeboten und könnt einfach nicht genug von technischen Geräten und Komponenten bekommen? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Deals-Übersichtsseite werfen. Dort findet ihr großartige Monitore, Grafikkarten und CPUs zu unschlagbaren Preisen sowie andere Bauteile, um euer System aufzurüsten.