In der englischen Premier League wurde der Spielbetrieb vorerst eingestellt. Fußball-Profi Mesut Özil nutzt die freie Zeit und zockt mit Teamkollegen zusammen Fortnite und zeigt das Ganze live auf Twitch.

Das ist die Situation in England: Nicht nur die Bundesliga in Deutschland, sondern auch die Fußball-Liga in England hat aufgrund des Coronavirus vorerst den Spielbetrieb eingestellt.

Für den FC Arsenal und Mesut Özil kommt es noch härter. Ihr Trainer Mikel Arteta hat sich nämlich das neuartige Virus eingefangen und das gesamte Team muss nun unter Quarantäne. Özil darf also nicht mehr auf den Platz und vertreibt sich nun anderweitig seine Zeit: Er spielt das Battle Royale Fortnite.

Fußball-Profis zocken Fortnite live auf Twitch wegen Corona-Pause

Das zeigen die Profis: Mesut Özil ist kein Unbekannter in Fortnite. Immerhin hat er die eSports-Organisation M10 gegründet, die auch bei Fortnite aktiv ist. Mit einigen Mitgliedern aus diesem Team traten Özil und sein Teamkollege Sead Kolasinac dann an.

Vor allem durch die starken Teampartner konnten sich Özil und Kolasinac in einigen Runden durchsetzen. Aber auch die beiden Arsenal-Stars zeigten ihr Können. Hier seht ihr beispielsweise einen Kill von Kolasinac:

So steht Özil zu Fortnite: Der Fußballer ist ein großer Fan vom Battle Royale. Schaut man sich seine Statistiken bei Fortnitetracker an, bringt er es auf respektable 634 Siege (16. März, 11:30 Uhr).

Der Profi verbrachte also bisher schon neben dem Training recht viel Zeit an der Konsole. Nun hat er in der Quarantäne sicherlich noch etwas mehr Zeit, um Fortnite zu zocken.

Wie steht es sonst um Corona und die Gamingwelt? Das Virus hat auch die Gamingwelt in der Hand. So gibt es einige News rund um Corona: