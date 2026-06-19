Nvidia „nimmt“ PC-Spielern ein Hobby, zeigt einen Roboter der bald euren PC zusammenbauen könnte

Nvidia hat einen Roboter gezeigt, der eine GPU auf ein Mainboard montieren kann. Verlieren jetzt PC-Bauer ihr liebstes Hobby an KI-Roboter?

Schaut man sich in einschlägigen Foren um, haben PC-Spieler ein besonders beliebtes Hobby: das Zusammenbauen von Computern – mal abgesehen von einem Kollegen, der nie wieder einen PC selbst bauen will.

Doch zumindest ein Hobby könnte jetzt „bedroht“ sein: Denn Nvidia hat einen KI-Roboter vorgestellt, der einen PC zusammenbauen kann oder zumindest Teile davon. Und ihr könnt euch sogar den Code dafür herunterladen und damit euren eigenen Roboterarm konfigurieren.

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Nvidia trainiert KI-Roboter, die eine Grafikkarte montieren können

Was ist das für ein Roboter? Nvidia hat autonome Roboter vorgestellt, die sich selbst hochpräzise und geschickte Aufgaben in der realen Welt aneignen können. Als Teil dieser Demo hat man mehrere Roboter gezeigt, die verschiedene, schwierige Aufgaben erledigen können.

Ein Rotober kann eine Grafikkarte aufnehmen und in ein Motherboard einstecken, ein anderer Metallstifte in einem Behälter sortieren und ein dritter Kabelbinder handhaben und korrekt durchschneiden.

Was steckt dahinter? Dahinter steckt das Projekt „ENPIRE: Selbstverbesserung agentenbasierter Roboter in der realen Welt.“ Einen umfangreichen Forschungsbeitrag dazu findet ihr direkt auf der offiziellen Seite von Nvidia.

Jim Fan, Director of AI und Distinguished Scientist bei Nvidia, erklärte, dass das ENPIRE-Projekt acht Codex-Agenten eine Roboterflotte, eine bestimmte Anzahl an GPUs und ein großzügiges Token-Budget zur Verfügung stellte. Anschließend erhielten die Agenten die Aufgabe, diese so schnell wie möglich und ohne Fehler zu lösen:

Sie [Die Roboter] lernen, nach visuellen Hinweisen zu suchen, die Szene zurückzusetzen, neue Fähigkeiten zu üben, am Steuerungsstapel herumzubasteln, Online-Artikel zu lesen, zu diskutieren, zu reflektieren, ins Stocken zu geraten und es direkt auf der Hardware erneut zu versuchen.

Und das ist durchaus beeindruckend anzusehen. In dem Blog-Post von Nvidia könnt ihr euch das Vorgehen der Roboter nicht nur ansehen, sondern auch den Code der KI herunterladen und mit einem eigenen Roboterarm verwenden, wenn ihr denn gerade einen zu Hause habt.

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