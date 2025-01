Spielerin will sich mit ihrem ersparten Geld einen Gaming-PC bauen, doch ein Freund sagt: Kauf dir lieber ‘nen Fertig-PC

Kollege und MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist übrigens auch der Meinung, dass man sich einen Fertig-PC kaufen sollte. Denn der steht dem Selbstbau in fast nichts mehr nach und wäre mittlerweile kaum noch teurer. Seine Meinung lest ihr direkt auf MeinMMO: Ich habe früher PCs selbst gebaut – Heute würde ich das nie wieder machen

Wie sieht es aktuell aus? Mittlerweile liegen die Preise wieder nah beieinander. Als Beispiel haben wir einen Mittelklasse-PC von CSL genommen (via csl-computer.com ). Der Verkäufer verlangt 1.199 Euro, aktuell ist er im Angebot und 50 Euro günstiger. Wir orientieren uns aber an der UVP des Herstellers.

So sah es in den letzten Jahren aus: Insbesondere während der Corona-Pandemie war Hardware teilweise unbezahlbar: Für eine Grafikkarte musstet ihr teilweise mehr als das Doppelte der offiziellen Preisempfehlung zahlen und PS5-Konsolen waren ständig ausverkauft.

Was sind Fertig-PCs überhaupt? Sprechen wir heute von fertigen Computern, meinen wir oft nicht die Computer, die ihr hin und wieder beim Aldi um die Ecke kaufen könnt. Denn mittlerweile könnt ihr euch bei spezialisierten Herstellern einen PC aus Komponenten eurer Wahl zusammenstellen, welche dann für euch zusammengebaut werden. Ihr kauft also einen maßgeschneiderten PC und der PC-Bauer nimmt sich eine Gebühr für den Zusammenbau.

Doch hat die Spielerin überhaupt recht? Sind Fertig-PCs so viel teurer, als wenn man selbst bauen würde? Denn die Situation hat sich in den letzten Monaten und Jahren teilweise drastisch verschoben. Auch zugunsten von Fertig-PCs. Wir haben das an einem Beispiel für euch nachgerechnet.

Ich habe einem Freund erzählt, dass ich mir einen neuen PC bauen werde, sobald ich genug Geld gespart habe. Er sagte mir, ich solle mich für einen vorgefertigten PC entscheiden, aber das will ich nicht wirklich, da sie so teuer sind. Auf der anderen Seite habe ich wirklich Angst, dass ich etwas falsch mache oder etwas kaputtgeht, während ich ihn baue.

