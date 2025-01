Ein Mann baute über Jahre den Gaming-PC seiner Träume – Verkauft ihn, um lieber Erinnerungen mit seiner todkranken Frau zu sammeln

Ein Spieler hat jahrelang an seinem Gaming-PC gebaut, doch jetzt hat er alles verkauft. Denn seine Frau ist schwerkrank und er muss sich neben der Arbeit auch um die gemeinsame Tochter kümmern.

In einem viel beachteten Post auf Reddit erklärte ein Spieler, dass er sein Gaming-Hobby fast vollständig aufgegeben hat. 2024 sei für ihn wirklich schlimm gewesen, denn man fand heraus, dass seine Frau, mit der er seit 14 Jahren zusammen ist, schwer an Blinddarmkrebs im 4. Stadium erkrankt ist.

Krebs im 4. Stadium ist normalerweise nicht heilbar. Bei vergleichbaren Krankheiten wie einem Lungenkarzinom im 4. Stadium schreibt die deutsche Krebsgesellschaft, dass man in der Regel mit so einer Erkrankung noch 12 bis 24 Monate zu leben hat.

Er fügt hinzu, dass er sich neben seiner kranken Frau außerdem noch um die gemeinsame 5-jährige Tochter kümmern und seiner Arbeit nachgehen müsse. Da bleibt für Gaming nicht mehr viel Zeit:

Nun, 2024 war das schlimmste Jahr meines Lebens. Wir fanden heraus, dass mein Partner (38F) Krebs im 4. Stadium hatte, was unser Leben komplett durcheinander gebracht hat, da ich nun die Hauptpflegeperson für unsere 5-jährige Tochter bin und immer noch arbeite. Heutzutage habe ich nur noch sehr wenig Freizeit, und was ich habe, möchte ich natürlich mit meinem Partner verbringen.

Spieler verkauft Gaming-PC für Familienerlebnisse, hört aber seiner Frau zuliebe nicht mit Gaming auf

Das hat er jetzt gemacht: In seinem Post erklärt er, dass er seinen Gaming-PC zerlegt und die Komponenten verkauft habe. Denn er könnte nicht mit ansehen, wie sein Setup nur herumsteht und an Wert verliert. Nur das Gehäuse und das Netzteil habe von seinem PC habe er behalten.

Seinen OLED-Monitor habe er ebenfalls verkauft, da dieser für die Homeoffice-Nutzung nicht ideal sei.

Hört er ganz mit Gaming auf? Nein, denn er erzählt in seinem Post, dass ihm seine Frau vorgeschlagen hat, dass er doch eine PS5 kaufen solle. Dann könne sie ihm beim Spielen von The Last of Us 2 zusehen. Seine Frau liebt laut ihm diese Serie.

Das restliche Geld, welches er aus dem Verkauf seines PCs bekommen hat, will er in Erinnerungen mit seiner Familie investieren. Durch die Erkrankung seiner Frau ist nämlich ungewiss, wie lange die Familie noch gemeinsam schöne Momente erleben kann:

Dann hat sich meine wunderbare Partnerin aus heiterem Himmel umgedreht und gesagt, warum kaufst du dir nicht eine PS5 und ich schaue dir beim Spielen von TLOU2 zu (sie liebt die Serie). Ich konnte mir einen Samsung Neo G7 sichern, welcher ohne Einbrennrisiko funktioniert, und alles andere Geld, das ich durch den Verkauf meines PCs verdiene, wird in Familienerlebnisse und Erinnerungen fließen, solange wir noch können.

In einer zweiten Ergänzung seines ursprünglichen Beitrags erklärt er übrigens, dass er jahrelang PCs zusammengebaut habe und früher oder später sicher zurückkehren werde: „Wenn sich die Dinge zum Besseren oder Schlechteren wenden, werde ich irgendwann zurückkommen.“

