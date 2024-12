Ein Spieler schenkt seiner Frau einen PC für WoW, doch als er nach Hause kommt, „erwischt“ er sie im falschen Spiel

Andere sagen aber auch: Lass deine Frau doch spielen, was sie will. Am Ende ist es doch nur wichtig, dass seine Frau sich über das Geschenk gefreut hat und den Computer auch wirklich verwendet. Und nicht, dass das Gerät am Ende nur irgendwo herumsteht, ohne je genutzt zu werden.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Welche Hardware steckt in dem PC? Der Spieler erklärt in einem weiteren Post auf Reddit , dass er dank eines Angebots zu Black Friday nur 699 US-Dollar (ca. 650 Euro) für den PC gezahlt habe. Folgende Hardware ist verbaut:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to