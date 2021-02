Nordisches MMORPG Odin zeigt wunderschönes Gameplay, aber etwas fehlt

Das mutet dann etwas seltsam an, wenn ein Entwickler ein neues MMORPG präsentieren möchte. Spieler wollen doch sehen, wie Gruppen zusammen agieren oder wie es in den Städten zugeht, wenn mehrere Spieler aufeinandertreffen und Handel treiben. Das macht ein MMORPG ja aus.

Was ist seltsam am Trailer? Das Video zeigt Gameplay aus dem MMORPG Odin, doch abseits des Helden sind keine anderen Spieler zu sehen, nicht mal in der Stadt. Die Spielfigur ist auf weiter Flur komplett alleine unterwegs – abgesehen von NPCs oder Monstern.

Was ist Odin für ein Spiel? Das neue MMORPG versetzt euch in eine Welt der nordischen Mythologie . Euch begegnen Figuren wie Odin oder Thor und ihr bereist Orte wie Midgard, Jötunheim, Nidawellir und Albenheim, die aus unterschiedlichen Biomen wie verschneiten Landschaften, tiefen Wäldern, Bergen, Städten und weitläufigen Wiesengebieten bestehen.

Das MMORPG Odin: Valhalla Rising (PC, Mobile) zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer. Doch in diesem fehlen kurioserweise die Mitspieler.

