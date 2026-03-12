Wir haben es nicht für möglich gehalten, aber Crimson Desert hat im neuen Trailer wirklich noch mehr Features gezeigt

Eine Woche vor dem Release von Crimson Desert am 19. März haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht. Als hätte das Open-World-Spiel nicht genug Features, zeigt der Trailer noch mehr als bislang bekannt war.

Was ist das für ein Trailer? In einer Woche startet Crimson Desert auf PC und Konsole, und um den Hype um das Open-World-Spiel noch weiter anzuheizen, haben die Entwickler nun einen Release-Trailer veröffentlicht. Darin zeigen sie einige neue Features, die bislang unter dem Radar geflogen sind. Vor allem eines sorgt bei den Fans für Freude.

Hier könnt ihr den neuen Release-Trailer sehen:

Jetpack freut die Fans

Was ist das für ein Feature? Neu im Trailer wird prominent das „Jetpack“ gezeigt, das den Protagonisten Kliff durch die Gegend fliegen lässt. In der Szene im Trailer nutzt er es, um zwischen den Türmen einer Festung hindurchzufliegen.

Für die Fans ist das ein tolles Feature, denn die freuen sich in den Kommentaren extrem über die Neuerung, die das Spiel hier liefert. Für viele ist es dabei unglaublich, dass der Trailer schon wieder weitere neue Features zeigt, die bislang noch unentdeckt blieben, obwohl schon so viel präsentiert wurde.

Welche Features sind noch „neu“? Da viele Content Creator, Journalisten und auch die offiziellen Videos über die letzten Wochen Crimson Desert schon ausgiebig gezeigt haben, sind manch einem Spieler einige der folgenden Features womöglich bereits bekannt. Neu waren im Trailer jedoch:

  • Etliche Bosse die rund um die Geschichte von Kliff und den Graumähnen spielen
  • Kampf von einem Pferd mit einer Muskete
  • Neue Kampffähigkeiten wie ein Stampfer, der eine Schockwelle auslöst und Feinde wegstößt
  • Der Fächer als Waffe, die im Kampf verwendet werden kann
  • Ein fahrender Zug auf der Karte
  • Das Jetpack
  • Flugrätsel
  • Einblick auf die Dungeons samt vieler Fallen

Bestimmt gibt es noch mehr Features, die sich bei einer ausführlichen Analyse des Trailers abseits des Offensichtlichen verbergen.

Crimson Desert überrascht immer wieder mit seiner Fülle an Features. Das letzte Erklär-Video der Entwickler hat dabei ein komplettes Fraktionsgameplay eingeführt, das euch nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch waschechte NPC-Kameraden zur Seite stellt, die für euch feindliche Basen schwächen können: Crimson Desert stellt schon wieder neue Features vor, die reichen aus, um ein ganzes Spiel zu füllen

Quelle(n): YouTube Crimson Desert
