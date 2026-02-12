Crimson Desert stellt schon wieder neue Features vor, die reichen aus, um ein ganzes Spiel zu füllen

Crimson Desert zeigt in einem neuen Vorstellungsvideo, wie das alltägliche Leben eures Charakters aussieht und erklärt dabei, wie spannend das Fraktions-Gameplay sein wird.

Was ist das für ein Video? Am 12. Februar 2026 veröffentlichte Pearl Abyss, das Entwickler-Studio von Crimson Desert, ein neues Vorstellungs-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal. In den neun Minuten geht es dabei um alles außerhalb der Kampagne und Progression.

So sprechen die Entwickler über Crafting, Handel, Housing, Farming und den Wiederaufbau der eigenen Fraktion, die plötzlich zum großen Gameplay-Element wird. Dabei gibt es so viele Features und Details, dass man damit wohl ein eigenes Spiel füllen könnte.

Hier könnt ihr das Video sehen:

Die eigene Fraktion im Mittelpunkt des Spiels

Was haben die Entwickler erklärt? Im neuen Video gibt es gleich zu Beginn eine wichtige Info, die „Freizeit“, die man in Crimson Desert verbringt, geht wohl zum großen Teil auf das Gameplay rund um die eigene Fraktion drauf.

Denn nachdem unser Held erneut bei null anfangen muss, gibt es genügend zu tun, um die eigene Fraktion wieder aufleben zu lassen. Schon am Anfang erhält der Spieler sein eigenes kleines Lager mit einigen Verbündeten. Dabei geschieht das Leveling nicht über ein Menü oder das Erfarmen von Punkten, sondern ganz praktisch im Spiel.

Das bedeutet konkret, dass ihr in der Open World von Crimson Desert Bäume fällt, Mineralien in Minen abbaut, Tiere jagt oder Fische fangt. Die gewonnenen Ressourcen könnt ihr dann entweder zum Crafting verwenden, um so noch stärker zu werden oder eurem Lager zugutekommen zu lassen.

Das Lager benötigt die Ressourcen für den Aufbau von neuen Gebäuden wie einer Farm oder eines Marktstandes. Auch Handel darf im eignen Lager betrieben werden, was wohl den Wohlstand für die Verbündeten erwirtschaftet.

Gleichzeitig deutet das Video an, es würden sich neue Charaktere der eigenen Fraktion anschließen, wenn man ihnen hilft und Nebenquests erledigt. So sieht man überfallene Soldaten, die Hilfe brauchen oder Bettler, die Versprechen, sich für die gespendete Münze zu revanchieren.

Sammeln, Craften, Klauen

Was macht man mit den Ressourcen? Statt die gesammelten oder bei Händlern in der Stadt erworbenen Ressourcen einfach bei der Fraktion abzuliefern, muss man selbst tätig werden. So sieht man im Video, dass der eigene Charakter selbst den Hammer in die Hand nimmt und hilft, die Gebäude aufzubauen.

Steht erstmal eine Farm, übernehmen dann aber auch nicht die NPCs die ganze Arbeit. So zeigt das Video, dass man als Spieler selbst mit anpackt und zum Beispiel Schweine von A nach B trägt, um zu helfen.

Was die NPCs jedoch ganz alleine machen können, sind Missionen. Über ein Menü kann man die Verbündeten, von denen jeder einzelne unterschiedliche Fähigkeiten bietet, auf Missionen schicken. Diese Missionen geben dann entsprechende Beute, die größer wird, je mehr Gefolgsleute man losschickt.

Die Missionen ersetzten die mühselige Farmarbeit, die wohl gerade auf höheren Ausbaustufen der eigenen Fraktion sonst zu anstrengend wird. So erledigen die NPCs die Mission innerhalb einer gewissen Zeit und kehren dann wieder zurück.

Wie ist das Leben in den Städten? In den Städten von Crimson Desert sollen die NPCs realistische Handlungen durchführen. So soll der Schmied ein neues Schwert schmieden, wenn ihr eines gekauft habt. Kauft ihr hingegen eine Rüstung, dann kümmert er sich darum.

In den Städten geschehen aber auch allerlei zufällige Begegnungen, so kann euch ein Taschendieb beklauen oder ihr werdet zum Duell herausgefordert. Auch einige Minispiele, wie die Mittelalterversion von Kniffel, dürft ihr erleben.

Doch das war noch nicht alles.

Was haben die Entwickler denn noch gezeigt? In Crimson Desert gibt es Gesetze, an die ihr euch halten solltet. Tut ihr es jedoch nicht, dann werdet ihr dafür bestraft. Ganz im Sinne von GTA werdet ihr für Verbrechen zur Fahndung ausgeschrieben und die Wachen und Patrouillen versuchen, euch zu stellen. Am Ende könnt ihr sogar im Gefängnis landen.

Im Video zeigt sich jedoch schnell, dass Verbrechen sich eher nicht lohnt, denn gegen etwa zwei Dutzend Wachen hat man auch als Held der Geschichte wohl kaum eine Chance.

Das soll das letzte Entwickler-Video zu Features im Spiel gewesen sein. Spannend bleibt, was nächste Woche von den Entwicklern von Crimson Desert zu sehen ist und natürlich, ob das gezeigte dann auch im Spiel so gut ist wie es scheint. Bereits letzte Woche gab es viele neue Features im Video zu sehen: Crimson Desert zeigt, wie ihr so mächtig werdet wie die Figur in den Trailern, verrät mehr zu Kämpfen