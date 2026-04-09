No Man’s Sky: Xeno Arena – Alles zu den Neuerungen, Release und Patch Notes 

No Man’s Sky bringt mit dem Update „Xeno Arena“ neue Inhalte in das Sandbox-Abenteuer. Ihr könnt mit euren außerirdischen Begleitern beispielsweise Kämpfe wie in Pokémon durchführen. Was das Update noch für Neuerungen mitbringt, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Was bringt Xeno Arena? Das kürzlich veröffentlichte Update „Xeno Arena“ bringt für No Man’s Sky viele neue Inhalte und Verbesserungen mit. Dabei stellt das größte Feature die Kreaturenkämpfe in den Xeno-Arenen dar. Wie in Pokémon oder Palworld könnt ihr Lebewesen auf den verschiedensten Planeten fangen, sie verbessern und dann in Arenen einsetzen, um dort der Beste zu werden. Kurz zusammengefasst bietet das Update also:

Rundenbasiertes Kampfsystem, in dem ihr eure gezähmten Begleiter einsetzen könnt

Holo-Arenen im Nexus und auf Raumstationen, in denen ihr andere Spieler herausfordern könnt

Hunderte neue Fähigkeiten für eure Begleiter, um abwechslungsreiche Angriffe und Verteidigungsmanöver zu bieten

Erhöhtes Lager für Begleiter (Von 18 auf 30 Plätze)

Euer Scanner zeigt jetzt die Kampf-Traits eines Begleiters an

Mit einer Eier-Sequenzier-Station könnt ihr euren Begleiter viel besser nach euren Wünschen anpassen Dabei geht es um Angriffe und Verteidigungswerte wie Resistenzen

Bindung eurer Begleiter ist wichtig und die stärkt ihr durch gute Pflege und Siege

Ein neuer NPC „Iteration: Oceanus“, der euch im Nexus in den Arena-Kampf einführt und euch herausfordert

Ranglisten und Medaillen, die ihr in den Arenen verdienen könnt

Exklusive Belohnungen, die an der Arena gebunden sind Dazu gehören Titel und einzigartige Begleiter-Varianten die man sonst nirgendwo findet

Grafikboost in Bezug auf das Rendern von Planeten

Performance-Verbesserung für die Switch

Viele Bugfixes

Mehr Details zu den Neuerungen findet ihr zudem auf der offiziellen Seite von Hello Games: nomanssky.com.

Kann man auch seine Freunde herausfordern? Ja, auch das ist möglich. Nicht nur Freunde, auch Fremde im Nexus oder auf den diversen Raumstationen lassen sich herausfordern. Solltet ihr niemanden finden, könnt ihr auch auf NPCs zurückgreifen.

Was muss ich zum Release wissen? Das Update „Xeno Arena“ wurde am 8. April 2026 veröffentlicht. Ihr könnt den Patch auf jeder Plattform also bereits über den jeweiligen Store herunterladen und von den neuen Änderungen und Features profitieren. Wie immer bei No Man’s Sky ist auch Xeno Arena vollkommen kostenlos.

Video starten Im neuen Update von No Man’s Sky dürft ihr Kreaturen sammeln und mit ihnen kämpfen Autoplay

Patch Notes von Xeno Arena – Version 6.3

Holo-Arena und Kreaturenkämpfe

Rundenbasierte, taktische Kreaturenkämpfe mit brandneuer Musik, visuellen Effekten, filmreifen Kameraeinstellungen und Kampfprotokoll wurden hinzugefügt.

Spieler mit adoptierten Kreaturen können ihre Begleiter nun zu Kampfteams zusammenstellen und in simulierten Kämpfen gegen Kreaturen außerirdischer Lebensformen oder anderer Spieler antreten.

Jede Kreatur verfügt über einzigartige Kampfmanöver, die von ihrer Spezies und ihrem natürlichen Klima beeinflusst werden. Zu den Kampfmanövern gehören Angriffe, Heilungen, Betäubungen, Schilde, Statuseffekte und mehr.

Kreaturen können im Kampf Angriffen ausweichen, Bonusmanöver ausführen oder kritische Treffer landen.

Begleiter sammeln in Kämpfen Erfahrung und verbessern so nach und nach ihre Kampffähigkeiten.

Eine neue Benutzeroberfläche ermöglicht die Modifizierung der Genetik eigener Begleiterkreaturen und erlaubt die Verbesserung von Beweglichkeit, Gesundheit und Kampfeigenschaften.

In der Weltraumanomalie wurden Mehrspieler-Holo-Arena-Tische hinzugefügt, in denen Spieler andere Reisende zu Kreaturenkämpfen herausfordern können.

Holo-Arena-Tische wurden planetaren Außenposten, planetaren Archivgebäuden, Raumstationen und einigen Siedlungsgebäuden hinzugefügt. Dort können Spieler außerirdische Lebensformen zu Kreaturenkämpfen herausfordern.

Die außerirdischen Lebensformen, die in den Holo-Arenen der Raumstationen Kreaturenkämpfe bestreiten, sind erfahrene Systemmeister. Sie sind zwar schwieriger zu besiegen als planetare Lebensformen, bieten aber auch höhere Belohnungen.

Siege in Kreaturenkämpfen bringen verschiedene Belohnungen ein, darunter Naniten, Einladungen zu Kämpfen gegen außerirdische Lebensformen und Retrovirus-Pellets, mit denen die Kampfeigenschaften von Kreaturenbegleitern effizienter verbessert werden können.

Ein neuer Reisender-NPC, Iteration: Oceanus, ist in der Weltraumanomalie eingetroffen. Oceanus ist ein begeisterter Kreaturensammler und führt die Spieler in einem kurzen Tutorial in die Kreaturenkämpfe und die Arena-Liga ein.

Oceanus bietet allen Spielern täglich eine Herausforderung mit festem Startwert an.

Die Arena-Liga

Dem Katalog und Leitfaden wurde eine neue Fraktion hinzugefügt: Die Arena-Liga.

Die Arena-Liga bietet fünf neue Arten von Ranglistenmedaillen und dazugehörigen Anleitungsmissionen.

Für Erfolge in der Arena-Liga gibt es spezielle Titel.

Als Belohnung für Erfolge in der Arena-Liga erhältst du einzigartige Begleiter.

Kreaturen-Überwachungsmodus

Der Analyse-Visier wurde um einen Kreaturen-Überwachungsmodus erweitert. Dieser zeigt Markierungen für Kreaturen an und enthüllt Kampfeigenschaften sowie Arteninformationen der anvisierten Fauna.

Stabilität und Optimierung

Auf der Nintendo Switch 2 wurden zahlreiche Optimierungen implementiert, die die Rendering-Leistung um bis zu 15 % verbessern.

Auf dem PC wurde die gekachelte Beleuchtung implementiert, wodurch die GPU-Leistung beim Rendern von Beleuchtung, insbesondere bei höheren Auflösungen, deutlich verbessert wird.

Die CPU-Leistung wurde in Bezug auf die Beleuchtung optimiert.

Spielerbasen mit großen Anbauflächen für erntefähige Pflanzen wurden deutlich optimiert.

Die Inventarverwaltung wurde deutlich optimiert, wodurch die Leistung bei allen Abfragen des Inventarinhalts verbessert wird (z. B. während Missionen, bei der Berechnung von Schiffsstatistiken basierend auf installierter Technologie oder beim Besuch eines Shops).

Die Leistung beim Anzeigen eines Begleiterregisters mit einer großen Anzahl von Kreaturen wurde deutlich optimiert.

Die Anzeige der UI-Benachrichtigung zur Adoption eines Kreaturenbegleiters wurde deutlich verbessert.

Es wurden diverse Optimierungen an der Analyse- und Scannertechnologie vorgenommen.

Die Darstellung planetarer Objekte wurde optimiert.

Mehrere Abstürze auf Nintendo Switch-Plattformen wurden behoben.

Einige seltene Abstürze wurden behoben.

Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führen konnte, dass sich die Kamera drehte, wenn man auf einer Korvette stand.

Ein Fehler wurde behoben, der die Interaktion mit Modulen auf der Korvette eines anderen Spielers verhinderte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führen konnte, dass Asteroiden beim Betreten eines Asteroidenfelds unregelmäßig ein- und ausblendeten.

Ein Fehler wurde behoben, der bei PC-Spielern mit einem Windows-Benutzernamen, der Nicht-ASCII-Zeichen enthielt, zu Problemen mit dem Spielstand führen konnte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führen konnte, dass nach dem Pausieren und Fortsetzen des Spiels auf Konsolen ein fehlerhafter Dialog über einen Konflikt zwischen Spielständen angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führen konnte, dass Interaktionspunkte in einigen planetaren Gebäuden fehlten.

Ein Dialogfehler in „Die Säuberung“ wurde behoben, bei dem Artemis eine falsche Bezugnahme auf eine vorherige Spielerentscheidung machte.

Das interne System, das von Missionen verwendet wird, um das Inventar auf dem kontextuell relevantesten Bildschirm zu öffnen (z. B. wenn man aufgefordert wird, eine Technologie in einem bestimmten Inventar zu installieren), wurde verbessert.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass im Erkundungslogbuch einiger Planeten ausgestorbene Arten in die Gesamtzahl der entdeckbaren Fauna und Flora einbezogen wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Twitch- oder Expeditionsbelohnungen beim Quecksilber-Synthese-Bot als „Verfügbar“ angezeigt wurden, obwohl sie bereits in einem anderen Shop eingelöst worden waren.

Der Eiersequenzer kann nun auf Eier im Frachterinventar zugreifen, sofern sich das Frachterinventar in Reichweite befindet.

Die visuelle Darstellung der ausgewählten Medaille im Abschnitt „Reisemeilensteine“ des Katalogs & Leitfadens wurde verbessert.

Die Darstellung einiger UI-Texturen in 4K-Auflösung wurde verbessert.Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Bezeichnungen für „Verspieltheit“ und „Persönlichkeit“ beim Eiersequenzer manchmal falsch angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige seltene, kristallbasierte Fauna unsichtbar war.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Begleiter-Accessoires auf einigen wilden Kreaturen auf der Entdeckungsseite angezeigt wurden.

Die Darstellung einiger planetarer Bäume auf Nintendo Switch und in VR wurde verbessert.

Die Beleuchtung in den Abfallverarbeitungsanlagen wurde verbessert.

Ein Grafikfehler am Spielermodell wurde behoben, der beim Ausrüsten von Autophagie-Armen in Kombination mit Nicht-Autophagie-Handschuhen auftrat.

Ein Clipping-Fehler in den Cockpits von Korvetten beim Eintritt in die Planetenatmosphäre wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Begleitereier mit normaler Schale zu Metallteilen schlüpften. Ein Audiofehler im Zusammenhang mit dem Aussehensmodifikator der Weltraumanomalie wurde behoben. Diverse Textkorrekturen.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos zum neuesten Update von No Man’s Sky. Hat euch das neue Feature überzeugen können, erneut in das Sandbox-Abenteuer einzusteigen und zu schauen, wie sich das Kampfsystem anfühlt? Mehr zu No Man’s Sky findet ihr zudem hier: Ein Experte sagt: Die Entwicklung eines Spiels ist so komplex, weil es so viele verschiedene PCs und Konsolen auf dem Markt gibt