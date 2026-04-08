„Gehen euch die Ideen aus?“: No Mans Sky bringt unerwartetes Update, sogar Palword ist stutzig

Fast 10 Jahre nach dem Release von No Man’s Sky bringen die Entwickler ein unerwartetes Update. Nicht nur Fans sind stutzig, auch der Steam-Hit Palworld hat sich zum Update gemeldet.

Was ist das für ein Update? Die Entwickler Hello Games haben das nächste große Update zu No Man’s Sky veröffentlicht. Das Update nennt sich Xeno Arena und bringt eine Menge Monster in das Weltraumabenteuer, die ihr trainieren, züchten und schließlich mit ihnen kämpfen könnt (nomanssky.com).

Dabei werden über 100 verschiedene Fähigkeiten versprochen, die Schaden verursachen, heilen oder Statuseffekte hervorrufen können. Zusätzlich erhalten eure Monster Erfahrung, um genetische Mutationen freizuschalten. Das alles erinnert etwas an Pokémon oder Palworld, doch Fans fragen sich, ob den Entwicklern so langsam die Ideen ausgehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum neuen Update von No Man’s Sky anschauen:

Video starten Im neuen Update von No Man’s Sky dürft ihr Kreaturen sammeln und mit ihnen kämpfen Autoplay

Fans sind wegen des Updates stutzig, Palworld schließt sich an

Wie sind die Reaktionen der Fans? Auf X wurde das Update von Sean Murray, dem Gründer von Hello Games, vorgestellt. Der Top-Kommentar mit über 100 Likes wurde vom X-User Henry VIII verfasst. Er schreibt Folgendes: „Gehen euch die Ideen aus? Ich hoffe wirklich, dass ihr an etwas Besserem arbeitet als daran.“

Ihm stimmen gleich mehrere Fans von No Man’s Sky zu und schreiben, sie hätten lieber anderen Content gesehen, etwa neue Raumschiffe oder mehr Interaktion im tiefen Weltraum. Andere schreiben, dass die Spieler sich nicht über ein kostenloses Update beschweren sollten und dass der Content nach einem netten Zusatz zum Basisspiel aussehe.

Sogar Palworld ist stutzig: Auch das Kreaturensammel- und Survivalspiel Palworld ist auf das neue Update aufmerksam geworden. Da es verdächtige Ähnlichkeiten zu Palworld hat, schreibt der offizielle X-Account: „Wartet mal kurz…“

Doch das sollte wenig verwundern, denn laut gamesradar.com seien die Entwickler große Fans von Pokémon und Palworld. Zusätzlich beschreibt Sean Murray das Update als ein eigenes Multiplayergame, das eine große Spieltiefe bietet und das alles innerhalb von No Man’s Sky.

Obwohl No Man’s Sky schon fast 10 Jahre alt ist, gehört es noch immer zu den besten Survival-Spielen auf Steam, PS5 und Xbox. Neben dem Weltraumabenteuer gibt es noch 30 weitere Games, die ihr euch als Survival-Fans mal anschauen solltet. Wir haben euch hier eine Liste erstellt: Die 31 besten Survival-Games 2025 für PS5, Steam und Xbox