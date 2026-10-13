No Man’s Sky quetscht mehr als 40 große Updates in 5 GB, um auf euer iPhone zu passen

„No Man’s Sky“ ist ein riesiges Sandbox-Spiel, welches dieses Jahr sein 10. Jubiläum feiert. Nun erscheint das Spiel auch für iPhone und iPad. Die Version unterscheidet sich aber in einigen Details von der PC- und Konsolenversion. Das Spiel ist nicht nur deutlich kleiner, sondern es fehlen zum Release auch ein paar Funktionen.

„No Man’s Sky“ erscheint am 28. Oktober 2026 für iPhone und iPad. Und das 10 Jahre nach dem offiziellen Release des Spiels. Seitdem hat sich bei „No Man’s Sky“ ohnehin viel verändert.

Studio-Chef Sean Murray verriet ein paar Details zur finalen Fassung für iOS. Unter anderem, dass das Spiel nur wenige GB groß sein soll.

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No Man’s Sky kommt mit allen wichtigen Updates auf euer iPhone

Was genau sagte Murray? In dem Gespräch erzählte Murray, dass das Spiel auf iOS vollständig mit allen Updates erscheinen werde, die das Spiel bisher auch auf anderen Plattformen erhalten habe. Selbst das kürzlich erschienene Update „Cosmos“, welches den Weltraum völlig umgekrempelt hatte.

Das Spiel selbst soll übrigens nur 5 GB groß sein. Zum Vergleich: Auf dem PC benötigt das Spiel zwischen 35 und 40 GB (über Steam und den Game Pass). Das Team hat also ein großes Spiel auf eine geringe Größe gequetscht, um nicht zu viel Speicher auf dem iPhone zu beanspruchen, wo Speicher ohnehin schon Mangelware ist. So sagte er (via WCCFTech):

Die Dateigröße von „No Man’s Sky“ liegt unter 5 GB! Es wird nicht den gesamten Speicherplatz auf eurem Smartphone beanspruchen und lässt sich mit einem Klick direkt aus dem App Store herunterladen. Am wichtigsten ist vielleicht, dass wir viel Arbeit in die Akkulaufzeit und die Thermodynamik gesteckt haben, und wir sind sehr stolz darauf, dass man „No Man’s Sky“ in wirklich langen, komfortablen Spielsitzungen genießen kann.

Gibt es auch Unterschiede zur PC- und Konsolen-Version? Ja, zum Start fehlen „No Man’s Sky“ einige wichtige Funktionen: Der Mehrspieler ist zu Beginn nicht integriert und die eigenen Außenposten und Siedlungen sollen ebenfalls zum Start nicht verfügbar sein. Murray deutete aber an, dass diese Inhalte durchaus noch folgen könnten, wenn die Spielerzahlen passen würden.

Zum 10-jährigen Jubiläum von No Man’s Sky schenken die Entwickler ihrer Spielerschaft ein riesiges Update. Spieler werden beinah mit Neuigkeiten überrumpelt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: No Man’s Sky bringt 10 Jahre nach Release lang gewünschtes Feature