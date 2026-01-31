Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich

Nioh 3 steht kurz vor seiner Veröffentlichung auf Steam. Die Demo kommt bereits jetzt sehr gut bei den Spielern an, bringt allerdings auch schon ein Problem mit sich.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um den dritten Teil der Nioh-Reihe: Nioh 3. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 6. Februar 2026 auf Steam geplant, Fans müssen sich also nicht mehr allzu lange gedulden.

Nioh 3 ist ein Soulslike, in dem ihr als Samurai spielt. Das Besondere: Nioh 3 ist der erste Teil der Reihe, der euch eine Open World zur Verfügung stellt.

Außerdem müssen sich Spieler nicht mehr auf einen Spielstil festlegen, sondern können zwischen Ninja- und Samurai-Stil wechseln und das während des Kampfs. Als Samurai geht ihr brutal und direkt vor, als Ninja setzt ihr auf Agilität und Geschicklichkeit.

Einen ersten Eindruck vom Spiel erhaltet ihr mit dem Trailer:

Tutorial bringt Spielern schon in der Demo Probleme

Wie ist das Tutorial tödlich? Um den Spielern die Wartezeit noch zu versüßen, wurde eine Demo für das Spiel am 29. Januar veröffentlicht. Die kommt schon jetzt bei Spielern gut an. Laut SteamDB hatte die Demo einen Peak von 39.227 gleichzeitigen Spielern.

In dem Subreddit r/Nioh teilen Spieler ihre Begeisterung für die Demo, doch auch gleichzeitig die Probleme, auf die sie stoßen. Eins davon scheint ausgerechnet das Tutorial selbst zu sein.

Der Spieler GameGuidesGN_Mod teilte auf Reddit einen Clip, der zeigt, wie die Tutorial-Nachricht in dem Moment erscheint, in dem er gerade über eine Schlucht springen will. Als er sie wegklickt, fällt er in den Abgrund und kann sich nicht mehr retten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch andere Spieler teilen ihre Erfahrungen mit den Tutorial-Nachrichten. So zum Beispiel dotinous, der schreibt: „Ich war in einem Kampf, als ich eine davon bekam, die sind wirklich manchmal ein Meme.“ Auch ghouIzz scheint ähnliche Situationen gehabt zu haben: „Die Anzahl der Male, die mich das kurz vor einem Burst-Angriff umgebracht hat, war echt witzig.“

Habt ihr die Demo zu Nioh 3 ausprobiert? Wenn ja, wie findet ihr sie? Schreibt es uns in die Kommentare! Falls ihr noch mehr Spiele benötigt, die euch die Wartezeit auf Nioh 3 verkürzen, schaut doch gerne mal hier rein: Hier sind die aktuell 15 besten Alternativen zu Dark Souls, die nicht von FromSoftware kommen