Hier sind die aktuell 15 besten Alternativen zu Dark Souls, die nicht von FromSoftware kommen

Die Entwickler von Path of Exile haben nach langer Wartezeit einen geheimnisvollen Teaser zur neuen Season „Secrets of the Atlas“ enthüllt.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Twitch-Streamer findet das seltenste Item in Path of Exile gleich 2-Mal in einem einzigen Drop

Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?

Path of Exile enthüllt neue Season „Secrets of the Atlas“ im mysteriösen Teaser-Trailer

Was Nioh 2 auszeichnet, ist vor allem das dynamische Kampfsystem, denn ihr könnt neben unzähligen Waffenarten auch aus drei verschiedenen Haltungen wählen, um so eure Kombos zu variieren.

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Was zeichnet das Spiel aus? Nioh 2 ist ein dynamisches Action-RPG mit Souls-Elementen. Ihr nehmt dabei die Rolle eines Dämonenjägers ein. Schauplatz eurer Kämpfe ist die Sengoku-Ära in Japan – viele blutige Schlachten und Intrigen haben das Land gezeichnet, und wo Unheil ist, so sind die Yokai nicht weit. Diese japanischen Fabelwesen stellen eure Hauptgegner dar, denn sie verunreinigen das Land und sorgen für Ärger.

The First Berserker: Khazan

Lords of the Fallen

Gerne könnt ihr auch in den Kommentaren Souls-Likes nennen, die wir ausgelassen haben, doch in die Liste gehören sollten. Falls ihr die Liste überfliegen wollt, könnt ihr gerne mit unserem Verzeichnis schnell auf die einzelnen Games springen, die euch interessieren.

Bei der Liste haben wir eine breite Auswahl in der Redaktion getroffen, die ernst, verspielt oder auch mystisch sein kann. Für jedes Spiel werdet ihr einen Trailer zu besseren Visualisierung sowie eine kleine Beschreibung erhalten, um zu wissen, was das Spiel ausmacht.

Wie ist die Liste aufgebaut? Wir zählen euch in unserer Liste 15 Spiele von verschiedenen Studios auf, die in dasselbe Genre wie Dark Souls fallen. Sie zeichnen sich entweder durch ihr einzigartiges Level-Design, ihrer Story, dem Art-Style oder dem Spielgefühl aus.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to