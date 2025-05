Nintendo sagt, eure Spiele auf Switch können aufhören zu funktionieren, wenn ihr wieder gemein zu Zelda seid

Nintendo hat kürzlich seine Account-Vereinbarungen aktualisiert, darunter auch eine Warnung vor Konsequenzen bei „unbefugter Nutzung“. Diese könnten bei Spielern dazu führen, dass ihre Spiele auf der Nintendo Switch oder auch ihre ganze Konsole zeitweise oder gänzlich gesperrt werden.

Welche Änderungen an der Vereinbarung hat Nintendo vorgenommen? In ihrer aktualisierten Vereinbarung zur Nutzung eines Nintendo-Accounts nimmt Nintendo mit einer strengen Warnung vor „unbefugter Nutzung“ insbesondere Bezug auf „nur für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch lizenzierter“ Inhalte.

Jede unbefugte Verwendung eines digitalen Produkts von Nintendo würde dazu führen, dass das jeweilige digitale Produkt „unbrauchbar“ wird.

Das bedeute, dass man Produkte von Nintendo weder „leasen noch vermieten noch Teile digitaler Produkte unterlizenzieren, veröffentlichen, kopieren, ändern, anpassen, übersetzen, zurückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren darf, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht gestattet“.

Nintendo definiert digitale Produkte so: „Digitale Produkte bezieht sich auf alle Spiele, Anwendungen, Software, zusätzliche Inhalte für Spiele, Anwendungen und Software, Gutscheine für digitale Dienste und andere digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen, die über den Nintendo-Account-Service abgerufen werden können.“

Mit der Aktualisierung will man vor allem gegen eine bestimmte Nutzergruppe vorgehen, die bereits in der Vergangenheit für Ärger gesorgt hatte.

Sperrungen gegen Piraterie und Emulatoren

Welche Nutzergruppe ist gemeint? Mit der Änderung an der Vereinbarung will man vermutlich vor allem schärfer und leichter gegen Nutzer vorgehen, die auf sogenannte Emulatoren zurückgreifen und Spiele raubkopieren und leaken. Bei Emulatoren handelt es sich um eine Software, die es den Nutzern unter anderem ermöglicht, illegal raubkopierte Spiele, die nur für eine bestimmte Konsole veröffentlicht wurden, auf einem PC zu spielen.

Was hat das mit Zelda zutun? In der Vergangenheit hatte es mehrere Klagen gegen Betreiber und Nutzer solcher Programme sowie Menschen gegeben, die teils ganze Spiele raubkopiert und im Internet geleakt haben. So beispielsweise auch das gefeierte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das rund zwei Wochen vor seinem Release nicht nur durch Screenshots, sondern als gesamtes Spiel im Internet geteilt wurde.

Das Spiel sei laut Nintendo infolge des Leaks über 1 Million Mal heruntergeladen worden und auf Emulatoren spielbar gewesen. Solche Fälle gab es in der Vergangenheit häufiger, wenn auch nicht in diesem Ausmaß.

So hat der Content-Creator „EveryGameGuru“ beispielsweise nicht nur etliche raubkopierte Spiele gestreamt, sondern seinen Zuschauern auch erklärt, wie man das Ganze selbst tun könnte. Nintendo lies daraufhin sämtliche seiner Videos sperren und ging gerichtlich gegen ihn vor. Dabei wurde unter anderem eine Summe von rund 7 Millionen Euro Schadensersatz gefordert.

Nintendo ist mittlerweile allseits dafür bekannt, vehement gegen Verletzungen des Urheberrechts vorzugehen und ihr Recht geltend zu machen. So sorgen sie rigoros für Sperrungen und Löschungen, sobald sie Material finden, das in ihren Augen dagegen verstößt.

In einem Fall ging das allerdings etwas nach hinten los, denn es traf eine Streamerin, die gar nichts Falsches getan hatte. Trotzdem wurde sie auf Twitch dafür gebannt: Twitch: Nintendo geht so verzweifelt gegen Leaks vor, dass es eine unschuldige Streamerin erwischt