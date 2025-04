Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Morgen werden wir dann vermutlich endgültig erfahren, wann wir mit der neuen Konsole rechnen können, sowie weitere Infos, was wir zu Release erwarten können und was die Nintendo Switch 2 technisch zu bieten hat. Alle bisher bekannten Infos findet ihr hier: Nintendo Switch 2: Alles zu Release, Preis, Spielen und wichtigen Leaks

Wann kann man mit den ersten Releases rechnen? Wie Insider Tom Henderson via Insider Gaming vor einigen Tagen veröffentlichte, wird der Release von Spielen für die Nintendo Switch höchstwahrscheinlich in 3 Phasen ablaufen.

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

Dagegen sind Spiele wie The Witcher 3 (CD Projekt Red), Call of Duty (Activision) oder Resident Evil (Capcom) Third-Party-Spiele, weil sie von unabhängigen Studios entwickelt wurden, aber trotzdem auf mehreren Plattformen erscheinen.

In der Nintendo Direct am 02. April 2025 wird es neue Infos zur Nintendo Switch 2 geben. Ein guter Zeitpunkt, einmal unter die Lupe zu nehmen, welche Spiele wir von Third-Party-Studios für die neue Konsole erwarten können. MeinMMO hat für euch einige Titel und Gerüchte zusammengetragen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to