Spieler hintergehen Nintendo auf der Switch 2, um Geld zu sparen, bereuen es jetzt

Solltet ihr solche Karten nutzen, mit denen ihr illegal heruntergeladene Spiele nutzt, solltet ihr nicht die Online-Funktionen von Nintendo nutzen. Sonst kann es euch passieren, dass ihr dieses Feature gar nicht mehr auf der Konsole nutzen könnt. Was ihr stattdessen alles mit der Switch 2 machen könnt, erfahrt ihr hier: Nintendo Switch 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht

Demnach könne Nintendo die Konsolen über ihre Seriennummer sperren, wenn sie online gehen. Dadurch könne Nintendo mit den Käufern in Kontakt treten und so den Verkäufern auf die Schliche kommen, die die Ware gestohlen haben.

Wozu ist das noch gut? Neben dem Verhindern von Piraterie hat diese Funktion noch einen anderen Nutzen. In Bennett (USA) wurden nämlich Switch-2-Konsolen im Wert von über 1 Million Euro aus einem LKW geklaut. Nintendo kann den Dieben durch die Funktion auf die Schliche kommen, wie Computer-Science-Professor Steve Beaty (via GameSpot ) erklärt.

Was haben die Spieler gemacht? Auf Reddit warnt ein Spieler andere davor, eine Mig-Flash-Karte für die Switch 2 zu benutzen. Dabei handelt es sich um eine einsetzbare Karte, auf der illegal heruntergeladene Spiele gespeichert werden können, ohne dass Spieler sie bezahlen müssen. So umgehen viele Gamer den Kaufpreisen, die mit der Switch 2 nochmal angehoben wurden .

Wer auf Switch 2 einen bestimmten Fehler macht, dem könnte Nintendo eine wichtige Funktion streichen. Seid also schlauer als die Spieler, die in der Community vor ihrem eigenen Fehler warnen.

