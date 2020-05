Der Mixer-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins (28) behauptet in einem Podcast, er könnte locker einer der besten Fortnite-Spieler sein, wenn er sich wirklich Mühe gibt. Doch ist er nicht schon zu „alt“ dafür?

Das ist die Situation: In dem Podcast „Zapped with Bob Menery“ hatte Ninja einen Auftritt. Dort redete er über seine Karriere, Gaming und seine Chancen im kompetitiven Bereich von Fortnite.

Ihm wurde die Frage gestellt, ob er der beste Fortnite-Spieler der Welt sei und darauf hatte Ninja eine klare Antwort.

Er braucht nur Übung

Was meinte Ninja zu dieser Frage? Auf die Frage, ob er der beste Fortnite-Spieler sei, antwortete Ninja ganz klar: „Nein, absolut nicht.“

Doch Ninja denkt keineswegs, dass er keine Chancen hätte, um einer der besten zu werden.

„Ich denke, ich könnte locker einer der Top50-Spieler in Fortnite sein, wenn ich spiele, übe und im Kreativmodus grinde.“ Ninja im Podcast

Im Kreativmodus kann man viel üben. Es gibt Maps, die man nutzen kann, um das Bauen und Editieren zu perfektionieren.

Der Fortnite-Star scheint also zu glauben, er müsse dort nur ganz viel üben und dann er würde er es locker unter die besten Fortnite-Spieler schaffen.

Ninja denkt, er braucht nur etwas mehr Übung

Klappt das in seinem Alter überhaupt noch?

Hat der Streamer überhaupt eine Chance gegen die jüngere Generation? Die jüngere Generation scheint den Fortnite-E-Sport zu dominieren. So sieht man auf der inoffiziellen Welt-Rangliste von Fortnitetracker:

Zayt (20) auf Platz 54

MrSavage (15) auf Platz 61

Clix (15) auf Platz 64

Ninjas ehemaliger Duo-Partner Reverse2k (18) liegt auf Platz 345. Im Vergleich zu den anderen Profis, liegt Ninja auf Platz 1475.

Sogar Ninjas Rivale Tfue, der sich schon mit ihm prügeln wollte, schafft es auf Platz 100 der Welt-Rangliste.

Der älteste Spieler Nate Hill, der sich für die Weltmeisterschaft von Fortnite (2019) qualifizierte, war 24 Jahre alt. Da scheint es für Ninja mit seinen fast 29 Jahren eher unwahrscheinlich, dass er es weiter nach oben zu den jungen Fortnite-Profis schafft.

Ninja hatte seine goldenen Zeiten im E-Sport mit Halo, Destiny, PUBG und den Anfängen von Fortnite. Er selbst sagt, die jungen Leute von heute wüssten gar nicht, wie gut sie es im E-Sport haben. Früher wären Turniere viel anstrengender gewesen und man hätte nicht so große Geldbeträge gewinnen können. Also rückt er sich selbst eher in die ältere Generation.