25-Jährige klagt: Sie müsse Leute „anbetteln“, um auf Twitch mit ihr zu zocken

Ein weiteres Beispiel ist die Streamer-Gilde OnlyFangs in World of Warcraft, die das MMORPG quasi im Alleingang zu einem der aktuell beliebtesten Spiele auf Twitch macht .

Warum ist ihre Situation so schwierig? Die Meta auf Twitch geht ganz klar in Richtung Kollaborationen.

Nr. 1 auf Twitch wirft früheren Blizzard-Entwickler aus seiner coolen Gilde in WoW, weil der in Panik versagte

Die Streamerin meint, das habe nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun: Sie habe in den Spielen, die sie zockt, so ziemlich jeden Rang erreicht. Das Problem habe sie schon seit 2023, durch ihren Rauswurf von FaZe sei es jedoch schlimmer geworden, da man nun nicht mehr von ihr profitieren könne.

Das sagt die Streamerin: In einer Reihe von Posts auf X beklagte Kalei am 17. Januar 2025, dass niemand mit ihr zocken würde: „Ich werde nicht gerne emotional im Stream. Es ist einfach frustrierend, wenn ich die Leute anbetteln muss, damit sie mit mir spielen.“

Die Hälfte der Content Creator wurde damals ohne viel Federlesens vor die Tür gesetzt, darunter auch Kalei , die damals so betroffen war, dass sie live auf Twitch in Tränen ausbrach. Jetzt berichtet die Streamerin, wie sich der brutale Rauswurf auf ihre Karriere ausgewirkt hat.

Was ist das für eine Streamerin? Kalei Renay, die auf Twitch unter ihrem Vornamen auftritt, zeigt im Stream hauptsächlich Shooter wie Call of Duty, Apex Legends oder jüngst Marvel Rivals. Damit passte sie gut in den coolen E-Sport-Clan FaZe.

