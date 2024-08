„Er ist der Beste” – Die Kino-Zuschauer konnte Nicolas Cage als „Dracula” zwar nicht überzeugen, dafür aber seinen Co-Star

Nicolas Cage ist mittlerweile für viele skurrile Rollen bekannt. Er spielte einen Schweinefarmer, einen Serienmörder oder einfach sich selbst. 2023 spielte er eine der bekanntesten Figuren aller Zeiten, nämlich Dracula. Für seinen Co-Star war es eine der besten Erfahrungen seiner Karriere. Leider konnte der Film die Zuschauer nicht überzeugen.

Worum geht es im Film Renfield? Renfield, gespielt von Nicholas Hoult ist die Rechte Hand vom großen Dracula. Seit Jahrzehnten muss er dem Vampir Beute bringen. Mittlerweile leben die beiden in einer Großstadt und Renfield plagt seit Langem schon sein Gewissen. In einer Selbsthilfegruppe erkennt Renfield, dass er mehr vom Leben will, doch dafür muss er den Fängen seines Meisters entkommen.

Die Rolle des großen Draculas übernimmt dabei Nicolas Cage, der mal wieder in eine abgedrehte Rolle schlüpft und damit sichtlich Spaß hat. Leider konnte der Film das Interesse der Zuschauer nicht wecken. Laut IMDb hat der Film 65 Millionen Dollar (etwa 60 Millionen Euro) gekostet. Der Film hat weltweit lediglich 26,5 Millionen Dollar (etwa 24 Millionen Euro) eingespielt. Das ist ein ziemlich schlechtes Ergebnis.

Wie Nicholas Hoult in einem Interview aber verriet, hat der Film ihm gezeigt, was für ein toller Schauspieler Nicolas Cage ist.

Nicolas Cage ist einfach eine eigene Persönlichkeit. So lehnte er auch eine Rolle in Herr der Ringe ab: Nicolas Cage hätte eine Hauptrolle in „Herr der Ringe“ haben können – Lehnte ab, weil er nicht so ein Sack wie in „Massive Talent“ ist

Was sagt Nicholas Hoult über Cage? Im Interview-format Inside of You auf YouTube wird Nicholas Hoult gefragt, wie es eigentlich war, mit Nicolas Cage zusammenzuarbeiten. Nicholas Hoult erklärt, wie es eine der besten Erfahrungen seines Lebens war, weil Cage einfach richtig gut ist.

Er ist einfach der Beste. Er kümmert sich so viel und bringt richtig viel Energie. […] Ich könnte nicht besser von ihm sprechen über seine Vorbereitung, was er für eine Energie ans Set bringt und was für eine Freude es ist, mit ihm in Szenen zu sein.

Er erzählt auch über den Moment, als er Nicolas Cage in voller Dracula-Montur gesehen hat. Er beschreibt es als bizarr, aber auch genial. Es war für ihn einfach die beste Zeit am Set. Am Ende des Abschnitts wird er auch nach seinem Lieblings Nicolas-Cage-Film gefragt. Für Nicholas Hoult ist es Adaption – Der Orchideen-Dieb.

Wer Renfield nachholen möchte, kann das aktuell bei WOW machen. Allein für die Performance von Cage lohnt es sich allemal.

Die spannende Karriere von Nicolas Cage

Nicolas Cage hatte eine interessante Karriere. Er spielte in unzähligen Filmen mit und versuchte sich an klassischen Action-Filmen, Komödien und Thrillern. Auch an Franchises wie Ghost Rider spielte er mit. Zwischendurch machte er auch in vielen Billigproduktionen mit, von denen viele nur direkt ins DVD-Regal gewandert sind. Seinen wohl spannendsten Teil hat er aber die letzten Jahre.

In Pig (2021) spielte er den Besitzer eines Trüffelschweins, der Rache übt, in Longlegs (2024) einen brutalen Serienkiller und in Massive Talent (2022) spielte er sich selber als Parodie. In Zukunft können wir wohl noch auf viele spannende Rollen hoffen. Auch einen Superhelden will er erneut verkörpern: Nicolas Cage will einen coolen neuen Superhelden im Marvel-Universum spielen: „Ich liebe die Figur“