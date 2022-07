Profi-Sportler unterschreibt Vertrag, der ihm 45 Millionen € im Jahr bringt – Aber mit bizarrer „Call of Duty“-Klausel

Der Football-Spieler Kyle Murray wird zu einem der bestbezahlten NFL-Profis: Er unterschreibt bei den Arizona Cardinals eine Vertragsverlängerung über 230,5 Millionen $. Eine Klausel ist dabei interessant, die ihn zu „Hausaufgaben“ verpflichtet und seine Videospiel-Zeit beschränkt. Denn Murray gilt als riesiger Fan der Gaming-Reihe „Call of Duty“ und streamt selbst auf Twitch.

Wer ist Kyle Murray?

Kyle Murray (24) ist der Quarterback der Arizona Cardinals. Er war 2019 der Offensive Rookie des Jahres und schaffte es 2-Mal in den Pro Bowl – der Mann ist also richtig gut.

Neben seiner sportlichen Karriere streamt er auf Twitch: am liebsten Sportspiele wie NFL Madden oder NBA 2k. Er streamt nur wenige Stunden im Jahr, ist aber Mitglied im „FaZe Clan“, einer der größten Gaming-Organisationen der Welt.

Man weiß von Murray, dass er ein riesiger Fan der Reihe „Call of Duty“ ist.

Was ist das mit Call of Duty? Es gibt eine legendäre Geschichte über Murray: Der hatte 2020 ein extrem spannendes Spiel gegen die Buffalo Bills und sein Team konnte in letzter Sekunde gewinnen. Das Team feierte den Sieg ausgelassen.

Murray feierte aber nicht mit, sondern fuhr nach Hause und spielte Call of Duty vor seinen Twitch-Zuschauern.

Es gibt zudem Statistiken, die belegen wollen, dass Murray in den Jahren 2019 bis 2021 deutlich schlechter gespielt hat, nachdem das jeweilige Call of Duty erschienen ist (via twitter).

Aber das wird kritisch gesehen: Denn die letzten Spiele einer Saison werden häufig von anderen Umständen begleitet: Spiele sind nicht mehr so wichtig oder eine lange Saison fordert ihren Tribut.

Keine Videospiele, während der Hausaufgaben-Zeit

Was ist das jetzt für eine Klausel? Murray hat eine neue, riesige Vertrags-Verlängerung unterschrieben. Es ist aber eine äußerst seltsame Klausel in dem Vertrag enthalten:

Diese Klausel verpflichtet Murray 4 Stunden die Woche zu einer Art „Hausaufgabe“, er muss sich Material anschauen, das vom Team bereitgestellt wird – also wahrscheinlich Videoaufnahmen der gegnerischen Verteidigung, sodass er als Quarterback darauf reagieren kann (via twitter).

In der Klausel ist ausdrücklich vorgeschrieben, dass er während der „Hausaufgaben“-Zeit keine Videospiele spielen darf – er darf auch nicht fernsehen oder im Internet surfen.

„Nach 30 Jahren im Football hab ich sowas noch nie gesehen“

Wie wird das diskutiert? So eine Klausel ist absolut unüblich, weil von Profi-Sportlern, die so viel Geld im Jahr verdienen, erwartet wird, dass sie sich optimal auf ein Spiel vorbereiten.

Dass man einem Profi sagen muss, er soll sich mit dem Spiel beschäftigen, statt Call of Duty zu spielen, gilt eigentlich als unerhört. Seit die Klausel an die Öffentlichkeit gelangt ist, wird in den USA darüber diskutiert, wie es sein kann, dass man einem Spitzensportler sowas vertraglich vorschreiben muss – gerade dass es „nur“ um 4 Stunden die Woche geht, empört viele Experten.

Ein früher Manager eines Teams sagt (via twitter):

In 30 Jahren, in denen ich mir NFL Verträge ansehe, habe ich sowas noch nie gesehen. Schräg, dass sie ihm 46 Millionen $ im Jahr zahlen und sich darum sorgen, dass er 4 Stunden die Woche Hausaufgaben macht.

Aber offenbar war es dem Team wichtig, das ausdrücklich in den Vertrag zu schreiben. Die werden ihren Spieler wohl am besten kennen.

