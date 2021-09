New World: Neugierige Spieler entdecken konkreten Hinweis auf neue Gebiete

Bisher ist das neue MMO New World noch nicht erschienen, aber die Welt kann man sich trotzdem schon ansehen. Findige Spieler aus der Community haben nun auf der offiziellen Map einen Hinweis darauf gefunden, dass weitere Gebiete ins Spiel kommen.

Wie wird die Map größer? Vor einigen Tagen hat New World eine offizielle, interaktive Karte des Spiels veröffentlicht. Ganz im Nordwesten, nördlich und nordwestlich des Bruchbergs, ist da noch ein leerer Fleck. Genau dort soll offenbar ein neues Gebiet erscheinen.

Woher kommt die Info? Einige Spieler haben kryptische Zeichen auf der offiziellen, interaktiven Karte von New World entdeckt (via reddit.com). Was genau diese Zeichen sagen wollen, weiß noch niemand.

Allerdings gibt es noch einen weiteren Hinweis an dieser Stelle der Map. Untersucht man den Nordwesten, erscheint nach einer kurzen Zeit die Meldung: „Diese Region erscheint bald.“ Das kommt einer Bestätigung gleich, dass die Karte noch erweitert wird.

Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, besucht die interaktive Map von New World und navigiert nach Norden, bis ihr den Bruchberg findet. Geht dann noch etwas weiter nach Nordwesten und verharrt dort kurz – ihr solltet dann die entsprechende Meldung erhalten.

Diese Meldung erwartet euch auf der Karte.

„Brimstone Sands“ – Leak deutet neues Gebiet an

Was ist das für ein neues Gebiet? Vor einigen Wochen gab es schon Gerüchte um ein neues Gebiet mit dem Namen „Brimstone Sands“ – zu Deutsch etwa: Schwefelwüste. Einige Mitglieder der Community haben sich ihren Weg zu dem eigentlich unerreichbaren Gebiet gebahnt.

Die Wüste ist nach ersten Bildern ein brach liegender, öder Ort und einige Fans vermuten, dass sich die Region ein wenig an ägyptischer Thematik orientieren wird. Zumindest Pyramiden würden wohl gut passen.

Andere vermuten zwar ebenfalls Pyramiden, tippen jedoch eher auf Ziggurat-artige Strukuren der Inka, Maya oder Azteken. Das würde besser zu New World passen. Der Name „Schwefelwüste“ könnte jedoch auch auf eine vulkanische Gegend hindeuten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Gameplay zum neuen Gebiet.

Wann kommt das Gebiet? Bisher gibt es noch keine offiziellen Infos zu der neuen Region. Vermutlich wird sie also erst nach Release erscheinen, möglicherweise mit dem ersten Content-Update.

New World selbst erscheint am 28. September 2021 für den PC. Nach einigen Verschiebungen ist dieser Termin nun fest, auch wenn die Community nach der letzten Beta diskutiert, ob New World nicht doch noch einmal verschoben werden sollte.

Was meint ihr? Hält New World den Release ein und erscheint die neue Region schon zu Release oder erst später? Schreibt uns einen Kommentar!