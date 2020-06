Im MMO New World müssen Hausbesitzer um ihre Freiheit kämpfen

Im kommenden MMO New World ist Housing mehr als nur ein virtuelles Eigenheim als Rückzugsort zu bekommen. Ein Haus zu besitzen kann dazu führen, dass ihr eine Revolte anzetteln wollt.

Was ist das Besondere am Housing? Ein Element von New World sind PvP-Schlachten, darunter die Territorialkämpfe. Das heißt, Ländereien wechseln hin und wieder den Besitzer, wenn bestimmte Parteien die Kontrolle darüber übernehmen. Doch was passiert, wenn das Land, auf dem euer Haus steht, von einer feindlichen Gruppe übernommen wird?

Laut Game Design Lead Mike Willitte behaltet ihr das Eigenheim. Allerdings können die neuen Landbesitzer von euch höhere Steuern verlangen. Nicht nur auf euer Haus, sondern zudem auf den Handel mit Spielern. Das könnte euch irgendwann so ärgern, dass ihr euch mit anderen geknechteten Hausbesitzern zusammenschließt und gemeinsam eine Revolte anzettelt.

Die Partei, welche ein Gebiet übernimmt, wird die Steuersätze für Immobilien, für Handel und mehr festlegen. Wenn eine böse Gruppe ankommt und sie alle Steuern erhöhen wollen, dann möchtet ihr vielleicht darüber nachdenken, sie zu stürzen. Ich bin wirklich gespannt darauf zu sehen, was passieren wird, wenn das Spiel von einer großen Gruppe von Menschen gespielt wird. Mike Willitte, Amazon Game Studios

Das Housing ist also nicht nur zu Deko-Zwecken dar, sondern ein wichtiger Bestandteil von New World. Da ihr gemeinsam mit anderen Spielern sogar Siedlungen gründen könnt, kann dies natürlich entsprechend große Dimensionen annehmen und zu Aufständen in Städten führen.

Typisch für ein Sandbox-MMORPG: Das Housing ist oft wichtig und stärker in den Fortschritt mit einbezogen.

Häuser geben Buffs

Was bietet das Housing in New World außerdem interessantes? Housing an sich ist in MMOs nichts Außergewöhnliches. Ein Haus zu besitzen, dass als Lager und Rückzugsort dient, gehört fast schon standardmäßig mit zu einem Onlinespiel dazu, das eine persistente Welt bietet.

Doch in New World ist das Housing etwas anders. Denn euer Haus verleiht euch beispielsweise Buffs. Während eurer Abenteuer könnt ihr Trophäen verdienen. Vielleicht eine Trophäe für das Jagen von besonders vielen Untoten. Hängt ihr diese dann in eurem Haus auf, verlieht sie euch einen Buff im Kampf gegen die lebenden Toten. Das heißt, bekämpft ihr Zombies, dann verursacht ihr mehr Schaden.

Pro Buff-Kategorie könnt ihr aber nur eine Trophäe in eurem Haus nutzen – es sei denn, ihr besitzt mehr als ein Eigenheim. Insgesamt könnt ihr drei Häuser verwalten. Hierzu erklärt Mike Willitte:

Ich gehe zurück zu meinem Haus, hänge meine Trophäe an die Wand oder lege sie auf einen Tisch, und jetzt habe ich diesen zusätzlichen Buff, der mir plus-X Prozent Schaden gegen die Untoten bringt. Das ist großartig, weil ich einen Ort besuchen will, der von Untoten befallen ist. Wenn ich mehr als ein Haus besitze, kann ich in jedes Haus einen Typ dieses Buffs setzen. Wenn du Level 60 erreichst, kannst du drei Buffs in derselben Kategorie stapeln. Mike Willitte, Amazon Game Studios

Housing in New World bietet einige spannende Besonderheiten.

Was bringen die Trophäen noch? Seht ihr eine besonders seltene Trophäe im Haus eines Freundes, dann soll euch das dazu animieren, euch anzustrengen, diese ebenfalls zu ergattern.

Darüber hinaus bieten Trophäen höherer Tier-Stufen nicht nur bessere Buffs, sondern sehen beeindruckender aus. So eigenen sie sich als besondere Deko. Dies soll ebenfalls dazu motivieren, immer mehr Trophäen zu sammeln. Besondere Trophäen im eigenen Haus ausstellen zu können, führt laut Mike Willitte dazu, dass die Spieler ein Gefühl von Fortschritt in New World erhalten.

Wann startet New World? Das MMO New World beginnt am 23. Juli die Closed Beta. Der Release von New World erfolgt am 25. August. Bis zum offiziellen Start dauert es also gar nicht mehr so lange. Um an der Closed Beta teilnehmen zu können, müsst ihr euch New World vorbestellen.

Wollt ihr mehr über das interessante MMO New World von den Amazon Game Studios erfahren? Wir haben alle Informationen für euch zusammengefasst. Lest sie im MeinMMO-Artikel Alles zum neuen MMO New World – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay.