Entwickler von NTE versprechen, keine KI nutzen zu wollen, ein Chatbot-Hinweis im Spiel überführt ihren Schwindel 

Eigentlich hatten die Entwickler von Neverness to Everness, kurz NTE, beteuert, dass sie KI nur in Ausnahmefällen nutzen. Doch ein Spieler hat jetzt ein Wasserzeichen entdeckt, das das Gegenteil beweisen soll.

Was wurde entdeckt? Mit Update 1.3 zog das neue Gebiet Duskmoor ins Spiel. Zeitgleich wurden neue Orte zum Angeln und entsprechend neue Wasserbewohner implementiert.

Eines der neuen Lebewesen, die mit der Angel gefangen werden können, ist ein Seepferdchen. Doch wenn man sich einmal das offizielle Bild des Fisches genauer anschaut, erkennt man das Wasserzeichen von Doubao. Ihr könnt euch Doubao als chinesisches Pendant zu ChatGPT vorstellen.

Den Fund könnt ihr euch hier auf Reddit anschauen. Unten rechts ist das kleine Wasserzeichen zu sehen:

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Was bedeutet das? Schon in der Vergangenheit gab es Kritik an der Nutzung von KI bei NTE. Fans beschuldigten damals die Entwickler, mit solchen Werkzeugen zu arbeiten. Die Entwickler erklärten damals, dass KI zwar zum Einsatz komme, aber nur bei einigen atmosphärischen Renderings. Bei Kernressourcen und Charakterportraits würde niemals KI eingesetzt werden.

Dass die Entfernung des Wasserzeichens vergessen wurde, zeigt jedoch, dass KI auch noch in anderen Bereichen genutzt werden dürfte. Das Entwicklerteam von Hotta Studio hat vermutlich gelogen, was die Nutzung anbelangt. Darüber machen sich jetzt viele Fans lustig.

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Fans regen sich auf, aber nicht wegen der allgemeinen Nutzung

Wie reagieren andere darauf? Für viele Fans sei die Überführung keine Überraschung, denn schließlich habe das Entwicklerteam schon in der Vergangenheit KI genutzt. Viele Kommentare dieser Art findet ihr unter dem eingangs verlinkten Reddit-Beitrag,

Was jedoch zum Lachen bringt, sei die Nutzung der kostenlosen Version von Doubao. Das Wasserzeichen stammt nämlich aus der Gratisversion der KI-App und viele kommentieren, dass diese Vorgehensweise billig sei.

So schreibt ein User auf Reddit, dass es lustig sei, dass nicht einmal für die KI-App gezahlt wurde. Außerdem zweifeln einige weitere Kommentatoren daran, dass sich das Entwickler-Studio die bezahlte Version nicht leisten könne. Von Hotta Studio selbst gibt es bislang noch kein Statement.

Was haltet ihr von der Nutzung von KI für In-Game-Fische? Findet ihr es okay, solange keine Charaktere mit KI erstellt worden sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Solltet ihr trotzdem gerade mit NTE starten, haben wir einen Tipp für euch: Zu Beginn kann es nämlich sein, dass ihr einen starken S-Tier-Charakter verpasst, wenn ihr einen bestimmten Fehler zum Start macht. Ihr könnt in NTE leicht einen starken S-Tier-Charakter verpassen, wenn ihr zum Start einen Fehler macht