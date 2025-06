Das neue Spiel der Macher von Palworld ähnelt schon wieder einem bekannten Titel auf Steam, doch eine Sache ist ganz anders

Palworld war 2024 ein großer Erfolg für das Studio Pocketpair. Bald soll das neue Spiel der Entwickler auf Steam erscheinen, das in manchen Aspekten stark an einen modernen Metroidvania-Klassiker erinnert.

Um welches Spiel geht es? Never Grave: The Witch and The Curse ist das nächste Spiel vom Publisher Pocketpair. Das Studio veröffentlichte 2024 den Titel Palworld, der sofort für Furore sorgte, unter anderem wegen der großen Ähnlichkeit zu Pokémon.

Never Grave, das von einem Team innerhalb von Pocketpair entwickelt wird, widmet sich einem anderen Genre. Es ist ein 2D-Metroidvania mit Roguelite-Elementen, das bereits nach Erscheinen des ersten Trailers verdächtig an Hollow Knight erinnerte.

Angesichts des Umstands, dass sich Pocketpair auch schon bei Palworld fleißig bei einem anderen Spiel bedient hat, konnte der Eindruck entstehen, dass dasselbe Prinzip bei Never Grave wiederholt werden sollte.

Trotz aller Ähnlichkeiten gibt es jedoch zumindest einen großen Unterschied zwischen den Spielen.

Metroidvania-Spaß mit Freunden

Worin liegt der Unterschied? Hollow Knight ist ein reines Singleplayer-Spiel. Never Grave bietet hingegen neben dem Einzelspieler-Modus auch eine Koop-Funktion. Mit bis zu drei Freunden könnt ihr die Dungeons und zauberhaften Welten des Spiels erkunden, euch Gegnern stellen und Bosse besiegen.

Hierbei kommt ein weiteres Feature zu tragen, das es in Hollow Knight nicht gibt: Ihr könnt euren Zauberhut auf Gegner werfen und sie so übernehmen. Das erinnert etwas an Mario Odyssey, wo ihr euch ebenfalls durch das Werfen eurer Mütze verwandeln könnt.

Spielt ihr im Koop, können sich eure Mitspieler durch dieses Feature in den Kampf und in die Erkundung einbringen. Verwandelt ihr euch in einen Gegner, könnt ihr dessen einzigartige Fähigkeiten nutzen, was wiederum neue, spielerische Möglichkeiten bringt.

Damit durchlauft ihr verschiedene Dungeons, die bei jedem neuen Versuch anders aussehen. Auch Rätsel soll es geben.

Am Ende eines stressigen Tages kehrt ihr zurück in eure Basis, ein verfallenes Dorf, das ihr mithilfe von gesammelten Materialien wieder aufbaut. Hier können Nahrung oder Tränke hergestellt werden, um auch den nächsten Ausflug in die Dungeons heil zu überstehen.

Nach einer Demo im Rahmen des Steam Next Fest sollte das Spiel eigentlich 2025 in den Early Access starten. Dazu kommt es aber nicht, da die Entwickler kurzerhand ihre Pläne geändert haben.

Wie sehen die Pläne aus? Pocketpair hat in einem aktuellen Update auf Steam mitgeteilt, dass sie auf einen Early Access von Never Grave verzichten möchten. Stattdessen soll direkt die Version 1.0 erscheinen – wann genau, steht noch nicht fest.

Jedoch befindet sich das Team in der letzten Phase der Entwicklung. Ein Release im Jahr 2025 ist also durchaus möglich. Neben der Steam-Version wird das Spiel auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und im Microsoft Store erscheinen.

Auch Crossplay zwischen allen System soll es geben. Ob Never Grave an Hollow Knight herankommt, wird sich beim Release zeigen. Interessant wird auch, ob Pocketpair abermals rechtliche Schwierigkeiten bekommt, weil ihr Titel zu sehr anderen Genre-Vertretern ähnelt. Bei Palworld gab es kürzlich Neuigkeiten: „Jeder hier war enttäuscht“ – Palworld gibt Update zum Rechtsstreit mit Nintendo, entfernt wichtiges Feature