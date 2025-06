Die Macher von Palworld loben den Game Pass, doch der Chef eines neuen Shooters klagt, weil niemand sein Spiel auf Steam kauft

Wenn es darum geht, sein Spiel unter die Menschen zu bringen, gibt es mit Steam und Epic Games, PS5 und Xbox Series X|S sowie dem Game Pass verschiedene Möglichkeiten. Jetzt sprechen Entwickler über den Gamepass und wie gut oder schlecht er ihren Spielen getan hat.

Was sagen die Macher von Palworld? Auf X.com gab es zuletzt viele Diskussionen über den Game Pass und ob dieser Videospielen eher gut tut oder schadet. Während der Game Pass für seine Abonnenten hunderte von Spielen teilweise schon am Release-Tag bereithält, so müssen die Entwickler hinter den Titeln auch die finanziellen Aspekte im Auge behalten.

Die Macher von Palworld scheinen dabei sehr zufrieden mit ihrem Release auf dem Gamepass zu sein. Sowohl das Spiel Craftopia als auch ihr aktueller Hit Palworld sind dort für die Abonnenten mehrkostenfrei spielbar.

Ich habe das Gefühl, dass ich ein wenig mehr Wissen über das Thema habe als die meisten, also sage ich einfach: Ja, es lohnt sich sehr, dein Spiel im Game Pass zu haben 😌. Ich spreche übrigens aus dem Blickwinkel eines Indie-Entwicklers. Ich habe keine Erfahrung im AAA-Bereich, also weiß ich nicht, welche Art von Deals dort ausgehandelt werden, aber wir haben 2 Spiele über Game Pass ausgeliefert und waren mit beiden sehr zufrieden, also kann ich nur sagen, dass ich mit der Erfahrung, die ich hatte, zufrieden bin😌. Community Manager Bucky von Palworld auf X.com

Dank Patch 0.5.0 könnt ihr Palworld auch mit euren Freunden von anderen Plattformen zocken:

Chef eines Shooters sieht das anders

Um wen geht es? Alex Hutchinson ist der Creative Director des Action-Adventure-Shooters „Revenge of the Savage Planet“ und hat bereits an Spielen wie „Far Cry 4“, „Assassin’s Creed 3“ und „Sims 2“ mitgewirkt. Er ist ein erfahrener Entwickler und kennt sich gut in der Branche aus.

In einem Interview mit GamerSocialClub hat er auch über den Gamepass und die Auswirkung auf die Einnahmen von „Revenge of the Savage Planet“ gesprochen. Er sieht die Sache ganz anders als der Community Manager von Palworld. Für ihn hat der Game Pass sein Spiel abgewertet.

Wir haben gesehen, dass Inhalte abgewertet wurden und die Leute weniger bereit sind, für etwas zu bezahlen, was auf lange Sicht wahrscheinlich dazu führen wird, dass weniger Spiele gemacht werden und viel mehr Studios untergehen. Alex Hutchinson im Interview mit GamerSocialClub

Die Hoffnung der Entwickler war, dass durch den Game Pass mehr Spieler den Titel entdecken und „zumindest das kleine Zusatzpaket kaufen oder einen Freund zu ermutigen, es auf einer anderen Plattform zu kaufen, damit sie es gemeinsam spielen können“. Doch die Hoffnungen blieben bislang unerfüllt.

Der Chef erklärt, dass sie genau diese Entwicklungen „nicht oder [zumindest] noch nicht“ gesehen haben. Es gab also keinen Boost in den Käufen auf Steam von Spielern, die dann mit anderen Gamern vom Gamepass zusammen spielen.

Die Entwickler von „Revenge of the Savage Planet“ seien jedoch zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Microsoft: „Aber [Microsoft] ist ein großartiger Partner, und wir sind sehr froh, mit ihnen zusammenarbeiten zu können.“

Die unterschiedlichen Sichtweisen der Entwickler zeigen wohl gut, wie unterschiedlich die gleiche Plattform für zwei verschiedene Spiele sein kann. Auch die Wahl des richtigen Publishers ist entscheidend. Bei den Machern von Helldivers 2 hat man sich nun entschieden, das nächste Spiel, ohne Sony anzugehen: Soldaten von Über-Erde fürchten, dass die Entwickler Helldivers 2 verlassen, jetzt gibt der Chef eine klare Antwort