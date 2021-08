Das schöne Multiplayer-Rollenspiel Book of Travels hat angekündigt, dass es den Start des Early Access on Steam verschieben wird. Die Entscheidung kam aufgrund des vielen Feedbacks, das die Entwickler während der Beta-Tests gesammelt haben.

Das wurde angekündigt: In einem Community-Post auf Steam haben die Entwickler mitgeteilt, dass der Early Access von Book of Travels verschoben wird. Das TMORPG, also “tiny”-MORPG, sollte ursprünglich bereits am 30. August sein “Chapter Zero” veröffentlichen und für Vorbesteller spielbar sein.

Während der geschlossenen Beta erhielten die Entwickler eine große Menge an Feedback und Reports von den Testern, die das Team dazu bewegt haben, den Early Access zu verschieben.

Wir wollen einen Early Access liefern, zu dem wir stehen können. Aber glaubt uns, wenn wir sagen, dass uns diese Entscheidung nicht leicht fiel und wir verstehen die Enttäuschung aller, die es nicht erwarten konnten, diesen Sommer in das Spiel einzutauchen. Gleichzeitig glauben wir aber, dass wir es dem Spiel, uns selbst und vor allem euch schulden, dass Book of Travels unseren Standards gerecht wird. Entwickler-Post auf Steam

Mit dem Early Access verschiebt sich auch der eigentliche Release des Spiels nach hinten, da die Entwickler es planen, den Early Access etwa zwei Jahre lang laufen zu lassen.

Warum wird das Spiel verschoben? Einen konkreten Grund geben die Entwickler nicht an. Es heißt lediglich, dass “reichlich Feedback und Meldungen” eingingen, wegen derer eine Verschiebung offenbar sinnvoll erschien.

Was ist der neue Start des Early Access? Einen neuen Termin für den Start des Early Access gibt es noch nicht. Das Team will kein genaues Datum rausgeben, bevor sie nicht sicher sind, dass sie die neue Deadline auch einhalten können.

Wie kann ich mich für den Early Access anmelden? Wenn ihr Interesse an Book of Travels habt und bei dem Early Access unbedingt dabei sein wollt, könnt ihr das tun, indem ihr das Spiel auf Kickstarter unterstützt. Der Zugriff darauf beginnt allerdings erst ab dem “The Secret Cultist”-Pledge, der bei etwa 85 € (via kickstarter).

Die Belohnungen für das Geld sind natürlich um einiges umfangreicher als nur der Early Access. So bekommt ihr zusätzlich Ingame-Items, Artworks, ein digitales Lore-Kompendium, das komplette Soundtrack und eine ganze Reihe weiterer Boni.

Ein ungewöhnliches Multiplayer-RPG ohne Chat

Das ist der Fokus von Book of Travels: Das kleine Multiplayer-Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es großen Wert auf das Rollenspiel legt. Euer Charakter macht sich in dem Spiel auf eine Reise auf, um die Ingame-Welt zu erkunden. Dabei wird es weder Tutorials noch andere Hilfestellungen geben. Die Spieler müssen alles selbst herausfinden.

Sie können sich dabei auch nicht im Chat mit normaler Sprache verständigen. Der Chat fehlt in Book of Travels nämlich vollständig. Stattdessen findet die Kommunikation mit anderen Spielern nonverbal über Emotes statt. Ähnlich wie ihr das vielleicht aus dem Mobile- und Switch-Game Sky: Children of Light kennt.

Auf diese Weise können die Spieler nicht zufällig “out-of-character” gehen, indem sie sich normal miteinander unterhalten, ohne dabei in ihrer Rolle zu bleiben. Deswegen ist es in Book of Travels wichtig, neue Emotes zu lernen. Ihr könnt dadurch besser mit anderen Spielern interagieren und ihnen Informationen vermitteln.

Wie die nonverbale Kommunikation und die Artworks es schon vermuten lassen, wird Book of Travels also ein ruhiges Spiel, in dem ihr euch einfach treiben lassen und die Landschaften genießen könnt.

