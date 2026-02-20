Neues Sci-Fi-Game auf Steam soll super realistisch werden – Entwickler arbeiten mit echter Weltraumfirma zusammen

Ein neues Sci-Fi-Abenteuer ist nur noch wenige Wochen vom Launch auf Steam entfernt. Im Frühling 2026 soll Aphelion erscheinen, das mit Weltraum-Experten zusammenarbeitet, um es richtig realistisch zu machen. Natürlich abgesehen von den Aliens.

Was ist Aphelion? Aphelion ist das neueste Projekt vom Entwickler Don’t Nod auf Steam. Mit dem Spiel Life is Strange konnten sie bereits beweisen, dass sie ein Händchen für tolle Geschichten haben. Die erste Episode ist sogar so gut, dass sie eines der kostenlosen „God-Tier“-Spiele auf Steam ist.

Aber zurück zu Aphelion. Im Jahr 2060 ist die Erde unbewohnbar. Die ESA (European Space Agency) schickt daraufhin die Mission Hope-01 zum neu entdeckten Planeten Persephone. Dieser Planet soll die letzte Hoffnung für die Menschheit sein. Nach einem Absturz sind die beiden Hauptcharaktere Ariane und Thomas jedoch voneinander getrennt und müssen auf dem eisigen Planeten überleben.

Auf Youtube haben die Entwickler 5 Minuten des Gameplays von Aphelion veröffentlicht. Das Video haben wir euch hier eingefügt:

Die Entwickler werden von einem Weltraumunternehmen unterstützt

Welche Rolle spielt die Weltraumfirma? Die ESA gibt es nicht nur in Aphelion, sie ist ein echtes Weltraumunternehmen und unterstützt Don’t Nod bei der Entwicklung.

Auf der offiziellen Seite von Don’t Nod haben sie ihr neues Spiel bereits im Jahr 2025 vorgestellt und schreiben Folgendes:

Wir verankern unsere Darstellung der Weltraumforschung in echtem wissenschaftlichen Wissen und humanistischen Werten. Diese wirklich coole Zusammenarbeit verwebt authentische Elemente der Weltraumwissenschaft mit dem emotionalen Kern des Spiels.

Aphelion hat eine weitere Besonderheit: Neben der Unterstützung der ESA für eine realistische Weltraumerfahrung gibt es eine weitere Besonderheit von Aphelion. Die beiden Hauptcharaktere werden jeweils aus verschiedenen Perspektiven gespielt.

Thomas muss mit einer Verletzung ums Überleben kämpfen, während Ariane versucht, ihn zu finden und über verschneite Klippen klettern muss. Während die beiden Charaktere ihre Mission retten wollen, werden sie von einem riesigen Alien bedroht.

Neben den kostenlosen „God-Tier“-Spielen auf Steam wie Life is Strange von Don’t Nod gibt es auch die richtig guten Spiele, die gekauft werden müssen. Diese Spiele haben mehr als 100.000 und äußerst positive Bewertungen. Wir haben euch die 10 besten Spiele auf Steam vorgestellt: Hier sind 10 Spiele, die auf Steam das „God-Tier“ bei den Reviews erreicht haben