Hier sind 10 kostenlose Spiele, die auf Steam das „God-Tier“ bei den Reviews erreicht haben

Die Plattform Steam bietet zahlreiche Spiele, die ihr kaufen müsst. Dazwischen befinden sich auch kostenlose Titel. MeinMMO hat euch eine Liste mit 10 kostenlosen Spielen zusammengestellt, die das „God-Tier“ der Bewertungen erreicht haben.

Was ist das „God-Tier“? Wenn ein Spiel über 100.000 Bewertungen hat und diese sehr positiv sind, kann es ins „God-Tier“ eingeordnet werden. Diese Spiele werden von der Community geliebt und zählen zu den besten ihrer Art.

Wie wurde diese Liste erstellt? Mithilfe von Statistiken der Website steam250.com haben wir euch eine Liste mit 10 kostenlosen Spielen erstellt, die sehr gut bewertet sind. Wir zeigen, was sie ausmacht, wann sie herauskamen, ob sie In-Game-Käufe beinhalten und wie die Bewertungen der Spieler aussehen.

Den Anfang macht einer der beliebtesten Helden-Shooter aller Zeiten.

10. Team Fortress 2

Entwickler: Valve | Bewertung: 89 % von 1.145.702 Bewertungen sind positiv | In-Game-Käufe: Ja (Skins) | Release: 10. Oktober 2007

Worum geht es in Team Fortress 2? Der teambasierte Helden-Shooter Team Fortress 2 von Valve ist seit über 15 Jahren einer der beliebtesten des Genres. Mit neun unterschiedlichen Klassen könnt ihr eure Gegner in verschiedenen Modi von „Capture the Flag“ bis zu „King of the Hill“ bekämpfen.

Jede dieser neun Klassen bietet einzigartige Fähigkeiten und Waffen. Ob ihr einen schnellen Scout oder den langsamen Heavy spielt, bleibt euch überlassen. Für jeden Spielstil ist etwas dabei.

Team Fortress 2 hat bis heute noch viele aktive Spieler und bietet einen Steam-Workshop-Support für neue Inhalte der Community.