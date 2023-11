Neues PvP-MMORPG auf Steam lädt zum Alpha-Test in der Weihnachtszeit ein – Das erwartet euch

Die Entwickler versprechen in der Beschreibung unter dem Trailer, dass es monatliche Testphasen und Content Updates geben wird. Das Spiel soll im April 2024 in den Early Access gehen.

Was erwartet euch in dem Spiel? Es handelt sich um ein neues Sandbox-MMORPG von einem kleinen Indie-Team. Abyss Online bietet PvP-Kämpfe in einer offenen Welt und auch in Arenen im 1vs1 und 3vs3, dabei gibt es auch ein Ranglistensystem. Spannend klingen auch die großen Gildenkämpfe, die möglich sein sollen zur Kontrolle von Gebieten. Ebenso wird es Raids, Dungeons und World Bosse geben.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Am 5. November veröffentlichte das Entwicklerstudio Old World Labs einen Pre-Alpha-Trailer, den ihr hier sehen könnt:

Das neue MMORPG Abyss Online auf Steam startet einen Alpha-Test in der Weihnachtszeit. MeinMMO verrät euch, was das für ein Spiel ist und wie ihr mitmachen könnt.

Insert

You are going to send email to