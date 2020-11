Mit A3: Still Alive ist ein neues Mobile-MMORPG erschienen – und das feiert einen großen Erfolg.

Was ist A3: Still Alive? Das Mobile-MMORPG für Android und iOS versetzt euch in eine düstere Fantasywelt. Dort erledigt ihr Quests, steigt in Dungeons hinab, nehmt an Raids teil und bekämpft zahlreiche Monster.

PvP spielt eine große Rolle, denn es ist überall in der Welt möglich, von anderen Spielern attackiert zu werden. Gegen Mitspieler tretet ihr außerdem in einem Battle-Royale-Modus für 30 Spieler und ein Free-for-All-Spiel namens „Dark Presence“ an, in den 100-vs-100 Spieler um den Sieg streiten.

Das Video verschafft euch einen Einblick ins Gameplay:

Das Mobile-MMORPG A3 kommt sehr gut an

Wie oft wurde das Spiel schon heruntergeladen? Seit dem Launch von A3: Still Alive auf Android und iOS am 10. November wurde das MMORPG bereits mehr als 1 Million mal heruntergeladen, was wohl 1 Million Spielern entsprechen dürfte.

Die Bewertungen des MMORPGs im App Store von Apple liegen bei 4,7 von 5 Punkten bei 840 Bewertungen. Im Google Play Store hat das MMORPG 4,5 von 5 Sternen bei 46.719 Bewertungen.

Was bedeutet das? Es handelt sich hierbei um weltweite Downloads. Dennoch ist es beeindruckend, dass die 1-Million-Downloads-Marke schon eine Woche nach Release erreicht werden konnte. Auch die hohen Bewertungen zeigen, dass A3: Still Alive bei den Spielern richtig gut ankommt.

Gerade in Asien feiern Mobile-Spiele große Erfolge. Daher werden Fortsetzungen bekannter PC-MMORPGs wie Aion und Blade & Soul auch als Mobile-Games weitergeführt.

Warum ist das überraschend? A3: Still Alive ist ein Mobile-MMORPG mit Fokus auf offenem PvP. Solche Spiele stehen oft in der Kritik, was man in den Kommentaren unterhalb entsprechender News auf MeinMMO durchaus erkennen kann. Dass A3 mit diesem Spielprinzip aber mehr als 1 Million Downloads erreicht, beweist, dass Mobile-MMORPGs durchaus Erfolge verbuchen können.

Black Desert Mobile zeigt aber, dass es noch besser geht. Das Spiel hatte schon vor Release über 10 Millionen vorregistrierte User (via MassivelyOP) und zwei Monate nach Launch im Februar 2018 über 20 Millionen Downloads (via Pocketgamer). Selbst dies demonstriert einfach, wie erfolgreich mobile MMORPGs sind.

Mobile-Games sind aus der Spielelandschaft nicht mehr wegzudenken. Gerade im MMO-Sektor erscheinen immer wieder neue Titel, die dann primär in Asien sehr große Erfolge feiern können.

Gebt ihr A3: Still Alive eine Chance? Könnt ihr den Erfolg des Mobile-MMORPGs nachvollziehen?

Vielleicht wollt ihr euch auch mal moderne Mobile-Games ansehen. Falls ihr wissen, welche Mobile-MMORPGs richtig gut sind, dann stellen wir euch 9 besonders interessante Titel vor.