Urvater von LoL und DotA entwickelt neues MOBA – So könnt ihr an der Beta von Fangs teilnehmen

Einige Entwickler, die bei Riot Games für League of Legends verantwortlich waren und teilweise sogar schon an Defense of the Ancients, dem Mod für Warcraft 3 gearbeitet haben, wollen demnächst ein neues MOBA veröffentlichen: Fans. Doch zunächst steht eine Beta an und MeinMMO verrät euch, was das neue Spiel anders machen will als seine Vorbilder und wie ihr an der Beta teilnehmen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Das neue Spiel trägt den Namen „Fangs“. Es handelt sich um ein Multiplayer-Spiel im Stil von MOBAS wie DotA oder LoL und wird als Free-to-Play Titel erscheinen.

Wer jetzt denkt, dass Fangs einfach ein LoL-Klon werden soll, der irrt. Die Entwickler haben sich ein paar besondere Features ausgedacht – Fangs soll eine eigene Identität und Spielerfahrung bieten, die sich deutlich von seinen populären Vorbildern unterscheidet.

MOBA mal anders – nur 3vs3 und deutlich kleinere Maps

Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, haben die Entwickler das Spielprinzip eines MOBAS neu interpretiert: In Fangs spielen 2 Teams zu je 3 Spieler gegeneinander. Nicht nur die Anzahl der Mitspieler ist anders als bei LoL oder DotA, auch die Größe der Maps unterscheidet sich erheblich.

In Fangs sind die Maps nämlich wesentlich kleiner als bei den großen Vorbildern, es gibt keine Lanes und auch keinen Jungle. Die Maps von Fangs sind wie kleine Arenen und versprechen daher intensive Kämpfe. Im Vergleich zu MOBAS wie DotA oder LoL, soll sich das neue Spiel viel schneller spielen und mehr Action bieten.

Hier könnt ihr einen ersten Blick auf das Gameplay von Fangs werfen:

Wann startet die Beta? Die offene Beta zu Fangs soll am 05. Oktober 2022 starten und wird zeitgleich in den Regionen Europa, Nord- und Südamerika verfügbar sein. Die Teilnahme an der Beta ist für euch völlig kostenlos und jeder der mitmachen möchte, ist eingeladen. Ihr müsst dazu lediglich auf der Website von Hidden Leaf Games, dem Studio hinter Fangs, einen kleinen Fragebogen ausfüllen (via hiddenleafgames.com). Nachdem ihr den Fragebogen ausgefüllt habt, bekommt ihr einen Beta-Key, den ihr bei Steam einlösen könnt.

Wer sind die Köpfe hinter Fangs?

Das Studio Hidden Leaf Games ist für die Entwicklung von Fangs verantwortlich. Dort arbeiten viele Vetarenen aus der Games-Idustrie, die bereits Titeln wie League of Legends, PUBG, VALORANT oder Teamfight Tactics mitentwickelt haben. Zum Zeitpunkt der ersten Ankündigung von Fangs konnte das Studio bereits eine Finanzierung von 3,2 Millionen Euro durch Crowdfunding sichern.

Hauptverantwortlich für das Charakterdesign ist Steve Feak, der LoL-Veteranen unter seinen Alias Guinsoo bekannt sein dürfte. Bereits für League of Legends war er für das Design von vielen Helden zuständig und wurde durch Items wie »Guinsoos Wutklinge« im Spiel verewigt.

