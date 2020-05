Neues MMORPG startet Test für alle – Wer sollte sich Fractured anschauen?

Fractured (PC), ein Sandbox-MMORPG in der Entwicklung, veranstaltet einen Stresstest, an dem auch Spieler teilnehmen können, die bisher kein Geld investiert haben. Doch für wen lohnt sich der Test und was bietet das neue Online-Rollenspiel?

Was ist das für ein Test? Am 26. Mai um 14:00 Uhr unserer Zeit startet Fractured einen Test, an dem vorerst nur die teilnehmen können, die das MMORPG bereits im Vorfeld mit Geld unterstützt haben.

Ab Donnerstag, den 28. Mai, ebenfalls um 14:00 Uhr dürfen dann alle Nutzer spielen, die sich auf der offiziellen Webseite registriert haben.

Der Stresstest läuft bis Montag, den 1. Juni, um 10:00 Uhr.

Was kann bei diesem Test erlebt werden? Fractured ist ein Action-MMOPRG in der ISO-Perspektive, jedoch in einem frühen Stadium. Derzeit befindet es sich in der Alpha 2.

Während des Tests habt ihr trotzdem Zugriff auf viele Inhalte, darunter:

Ein Startgebiet, in dem ihr in Tutorial-Quests mit dem Crafting-System vertraut gemacht werdet.

Eine offene Welt mit Monstern und anderen Spielern.

Das Knowledge-System, welches den Level-Prozess ersetzen soll.

Verschiedene Social-Features wie Gruppen und Gilden.

Ganz neu für diesen Test ist das „Militias“-System, bei dem ihr euch einer von drei Fraktionen anschließen könnt, aber nicht müsst. Wenn ihr euch einer Fraktion anschließt, seid ihr mit den anderen automatisch verfeindet. Die Fraktionen sind jedoch an den Charakter gebunden und können gewechselt werden. PvP ist in Startgebieten und Städten nicht möglich.

Was euch in etwa in Fractured erwartet, zeigt der Trailer aus 2019, der die Inhalte von Alpha 2 genauer vorgestellt hat:

Ein altes Sandbox-MMORPG, aber mit moderner Technik

Für wen ist das Spiel interessant? Fractured orientiert sich an dem Sandbox-Klassiker Ultima Online und lässt den Spielern viele Freiheiten. Wer ein klassisches Themepark-Spiel mit Quests und Story á la WoW oder Final Fantasy XIV sucht, ist hier falsch.

Stattdessen setzt Fractured auf:

Das Sammeln von Rohstoffen zum Herstellen von Items.

Ein Wirtschaftssystem, das komplett von den Spielern abhängig sein soll.

Das Errichten eigener Häuser und sogar ganzer Königreiche.

Das Kennenlernen von Pflanzen, Monstern und den Umgebungen des Spiels über das Knowledge-System.

Fractured setzt für das Erreichen dieser „alten“ Ziele jedoch auf moderne Technik. Mithilfe von SpatialOS soll die Spielwelt riesig werden. Diese teilt sich zudem in 3 „Unter-Welten“ auf, was PvP-Muffeln und -Fans gleichermaßen gefallen sollte.

Das Housing in Fractured soll eine wichtige Rolle spielen.

Wie funktioniert das PvP in Fractured? Mit der Wahl eurer Rasse bestimmt ihr, wie viel PvP ihr in Fractured erleben wollt:

Spielt ihr einen Menschen, dann ist PvP stark eingeschränkt und es unterliegt den Regeln eines Justiz-Systems.

Spielt ihr die Beastmen, gibt es in ihrer Welt kein PvP.

Bei den Dämonen dagegen dreht sich alles um PvP und Territorialkämpfe.

Unter besonderen Bedingungen sollt ihr die Möglichkeiten haben, die Welten zu wechseln. Grundsätzlich jedoch seid ihr mit eurer Rasse an den entsprechenden Spiel-Stil gebunden.

Der Talentbaum in Fractured.

Wie lernt man neue Fähigkeiten? In Fractured gibt es keine Level, die ihr aufsteigen könnt. Stattdessen bestimmt ihr bei der Charaktererstellung eure Attribute und damit euren ungefähren Spiel-Stil.

Das Freischalten von Fertigkeiten läuft über einen Talentbaum. Durch das Spielen entdeckt ihr (zufällig) die Fertigkeit und von da an müsst ihr spezifische Aufgaben verrichten, um diese zu meistern.

Vielversprechende Entwicklung, aber Release frühstens 2021

Wie läuft die Entwicklung von Fractured? Im Juni 2018 starteten die Entwickler von Dynamight Studios eine Kickstarter-Kampagne und wollten darüber 100.000 Euro sammeln.

Am Ende sind es 111.662 Euro geworden und zudem wurden einige weitere Ziele erreicht, besonders in der Zahl der verschiedenen Unterstützer.

Schon im Dezember 2018 begann eine erste Pre-Alpha mit etwa 150 Spielern, die jedoch unter NDA stand. Im April 2019 startete das Spiel offiziell in die Alpha.

Artwork zur Dämonen-Rasse in Fractured.

Wann erscheint Fractured? Derzeit gibt es keine konkrete Aussage dazu, wann Fractured erscheinen soll. Im Juni soll Alpha 2 Test 3 stattfinden, der dann die Talentbäume und die Spieler-Städte bringen soll (via Fractured). Damit macht das Spiel den nächsten großen Schritt.

Auf den Test soll auf jeden Fall noch eine Beta folgen. Das macht einen Release vor 2021 mehr als unwahrscheinlich.

Doch die Entwickler sollen sich ruhig Zeit lassen. Denn Fractured hat die Chance das zu schaffen, was Legends of Aria und anderen Spielen nicht gelungen ist: Ein Oldschool Sandbox-MMORPG zu werden, das Spieler langfristig beschäftigt.