Die Leser auf MeinMMO lobten Moonlight Blade vor allem die tolle Grafik und das generelle Setting, das Keragi als „weniger kitschig als in Blade and Soul“ bezeichnete.

Wie kam das PC-Spiel an? Schon 2015 berichteten wir über Moonlight Blade am PC. Das Spiel kam zu Release gut an und bekommt auch heute noch regelmäßige Updates. Schon 2017 wurden englische Server für das MMORPG angekündigt . Die sind jedoch bis heute nicht erschienen.

Zudem sollen nach dem Start des Spiels dutzende neue Server von Tencent eröffnet worden sein, um die Flut an Spielern aufzufangen ( via MMORPG.org.pl ). Im App Store kommt Moonlight Blade Mobile auf ein durchschnittliches Ergebnis von 4,7 von 5 Sternen bei über 164.000 Bewertungen.

Wie groß ist das Interesse an Moonlight Blade Mobile? Wie die Webseite EnyGames berichtet, haben sich für das Mobile-MMORPG über 48 Millionen Spieler vorab registriert. Das sind mehr als fünfmal so viele Registrierungen, wie 2019 für das heiß erwartete Black Desert Mobile – das jedoch weltweit erschien .

Kann man es auch in Deutschland spielen? Ja, ihr könnt es theoretisch in Deutschland spielen. Einen Region Lock gibt es nicht. Die Applikation könnt ihr euch beispielsweise über TapTap herunterladen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Kämpfe erinnern von der Dynamik an das PC-MMORPG, jedoch mit einigen Abstrichen aufgrund der Bedienung am Smartphone. Allerdings erschien das Spiel direkt mit einem Emulator für den PC und bietet damit indirekt Crossplay.

Mit Moonlight Blade Mobile (Android, iOS) erschien in China vor Kurzem ein neues MMORPG, das für großes Interesse sorgte. Über 48 Millionen Spieler haben sich vor dem Erscheinen des Spiels registriert. Moonlight Blade ist in China eine bekannte MMORPG-Marke. Auf die PC-Version warten die Spieler im Westen seit Jahren sehnsüchtig.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − = zwei

Insert

You are going to send email to