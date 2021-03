Was, wenn das MMO seine Pforten schließt, in das ihr Jahre eures Lebens investiert habt? Dieses Szenario erlebt ihr im Horrorspiel Agony of a Dying MMO (PC).

Was ist das für ein Spiel? Agony of a Dying MMO ist selbst kein Onlinespiel, versetzt euch aber in ein solches. Ihr erlebt die letzten Stunden eines Spiels mit, das euch eine sehr lange Zeit begleitet hat und das ein Teil eures Lebens geworden ist. Dabei schlüpft ihr in die Rolle mehrerer Spieler, die ihre eigene Sichtweise auf den Titel und dessen Ende haben.

Warum muss das Spiel schließen? Das fiktive MMO Agony of a Dying hat seit der Einführung von Nazis als spielbarer Fraktion mit massiven Problemen zu kämpfen. Es hat sich eine sehr toxische Community gebildet und der Großteil der Spieler kehrte dem MMO den Rücken. Nur noch wenige Fans sind übrig.

Doch diese Spieler reichen nicht aus, um die Server weiter am Laufen zu halten, weswegen die Entwickler die Pforten zum Spiel in Kürze schließen.

Das beklemmende Ende eines MMOs

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie spielt sich das? Im Grunde handelt es sich um ein Adventure. Die Spieler, die ihr verkörpert, reisen ein letztes Mal durch die virtuelle Welt und sprechen über das Ende. Dabei geht es hauptsächlich darum, den Chat zu lesen und den anderen Spielern zuzuhören. Währenddessen lauft oder fahrt ihr durch die sehr pixelige Landschaft.

All das erschafft eine beklemmende und düstere Atmosphäre, welche durch den eigenwilligen Grafikstil unterstrichen wird. Es handelt sich noch um eine Alpha. Das heißt, es sind noch nicht alle Features und Inhalte im Spiel vorhanden.

Das Spielprinzip hört sich recht simpel an, doch Agony of a Dying MMO kommt bei den Spielern ziemlich gut an. Denn es trifft einen Nerv. Es spielt mit der Angst, die vermutlich viele MMO-Fans haben: dass ihr Spiel, das ihnen so viel bedeutet, irgendwann abgeschaltet wird.

Spieler kennen das Gefühl, wenn ihr MMO stirbt

Was sagen die Spieler zum Titel? Wir fassen hier einige Kommentare zum Trailer auf Youtube und zum Spiel an sich auf reddit für euch zusammen.

葉10 meint auf Youtube: „Das ist unerträglich real. Wie lächerlich das alles wirkt, ist eine perfekte Zusammenfassung dessen, wie wir uns an diese Simulationen hängen. Es ist wirklich deprimierend.“

JVG schreibt zum Trailer (via Youtube): „Nun, das war wirklich deprimierend. Und es ist erst eine Demo.“

Pontificatus: Maximus erklärt über reddit: „Das ist für viele MMOs und deren Spieler zu nah an der Realität…“

unpleasantraccoon schreibt auf reddit: „Nachdem ich den Trailer angeschaut hab, fühle ich mich jetzt traurig.“

EndlessKng sieht es mit Humor (via reddit): „Wenn ich das erleben will, spiele ich einfach Archeage oder TERA…“

74-Jähriger nimmt nach 17 Jahren Abschied von seinem MMORPG

So macht ihr mit: Die aktuelle Alpha von Agony of a Dying MMO könnt ihr euch kostenlos über die eigene Website herunterladen (via alphabetagamer). Ihr müsst euch auf das Spiel und dessen Story einlassen. Grafisch solltet ihr nicht zu viel erwarten. Der Titel sieht eher nach einem Playstation-1-Spiel aus. Doch das trägt nur zur Atmosphäre bei. Agony of a Dying MMO zeigt bereits jetzt in der Alpha, wie deprimierend es für Spieler sein kann, dem Ende ihres Lieblingsspiels zusehen zu müssen.

In der Realität sterben MMOs auch. Welche es 2021 treffen könnte, verrät euch MeinMMO-Autor Alexander Leitsch.