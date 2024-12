Neues Horrorspiel auf Steam ist wie Resident Evil, aber in einer düsteren Sci-Fi-Welt mit einem einzigartigen Kniff

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

Was macht das Spiel so vielversprechend? Ihr spielt Klo, die junge Detektivin wird von einem parasitären Geist befallen, der ihr aber auch neue Fähigkeiten gibt. Mit euren neuen Kräften müsst ihr die futuristische Stadt Sydney3 vor den Dream Eaters beschützen.

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Um welches Spiel geht es? Samurai Unicorn ist das Erstlingswerk des Entwicklers Its Got Stealth und es präsentiert sich in einem Polygon-Look, den man am ehesten mit der PlayStation 1 assoziieren würde. Das ist auch ein guter Vergleich, wenn man sich die Thematik und das Gameplay anschaut.

Fans des Horrorgenres können sich auf Steam nicht nur in großen Titeln austoben, sondern auch in vielversprechenden Indie-Spielen. Ein neues Horrorspiel wirkt dabei wie die perfekte Fusion aus Resident Evil, Science-Fiction und Samurai.

