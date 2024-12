Ein Horror-Spiel ab 18 auf Steam kostet nur 1,50 Euro, gilt bei Fans als „eine der großartigsten Geschichten im Gaming“

Ausgerechnet ein Horror-Spiel soll laut Fans eine der besten Geschichten im Gaming erzählen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen, so gab es (zumindest auf Steam) nie einen besseren Zeitpunkt dafür.

Von welchem Spiel ist die Rede? SOMA ist ein Horror-Spiel von Frictional Games, das am 22. September 2015 erschienen ist. Das Team ist auch für die Amnesia-Reihe bekannt. Das Spiel verzichtet dabei auf Kämpfe und setzt stattdessen auf Erkundung und aufregende Begegnungen mit Feinden.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Unterwasser-Horror mit Sci-Fi-Elementen

Worum geht es im Spiel? SOMA führt euch auf den Grund des Atlantischen Ozeans. In der isolierten Unterwasseranlage PATHOS-II fällt das Radio aus, die Lebensmittel werden knapp und Roboter fangen plötzlich an, sich für Menschen zu halten. Folglich bricht Chaos aus.

Als einer der letzten Überlebenden sucht ihr nach geheimen Dokumenten und Terminals, um dem Chaos auf den Grund zu gehen. Dabei werden sich euch einige in den Weg stellen, darunter andere Menschen und wahnsinnig gewordene Roboter.

Werdet ihr von einem Gegner entdeckt, helfen nur zwei Dinge: weglaufen und verstecken. Da ihr euch nicht wehren könnt, ist die Gefahr im Vergleich zu Spielen wie Dead Space oder Resident Evil deutlich größer.

Wie kommt das Spiel an? Betrachtet man die kürzlichen Rezensionen auf Steam, sind 97 % davon positiv. Insgesamt fallen von über 36.000 Rezensionen 95 % positiv aus. Mit seiner Sci-Fi-Geschichte, die sich mit Themen wie Identität, Bewusstsein und der Frage nach dem Menschsein beschäftigt, hat SOMA einen festen Platz in den Gedanken vieler Spieler eingenommen.

Saint via Steam: „Denke immer noch regelmäßig an dieses Spiel, auch nachdem ich es nur 10 Stunden lang gespielt habe, vor 8 Jahren. Kann es gar nicht genug weiterempfehlen.“

Crowbar_XL via Steam: „Eines der besten psychologischen Horror-Spiele da draußen und eine der großartigsten Geschichten im Gaming. Ein Klassiker.“

SweetLittleCarrot via Steam: „Wow, was für ein fantastisches Spiel! Ich bin normalerweise zu ängstlich, um selbst Horror-Spiele zu spielen, aber ich bin froh das hier gespielt zu haben. Ich habe gehört, es gibt einen Safe-Mode, aber ich habe auf normal gespielt und es war vollkommen machbar. Hat mein Herz zum Rasen gebracht und meine Gedanken zum Kreisen.“

Wie viel kostet das Spiel? Für gewöhnlich kostet SOMA knapp unter 30 Euro. Bis zum 16. Dezember bekommt ihr es auf Steam allerdings für nur 1,44 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 95 % – so günstig war das Spiel laut steamdb.info über den Store noch nie zu haben.

