Beim ersten D&D-Rollenspiel nach Baldur’s Gate 3 treffen WoW und Star Wars aufeinander, die Ambitionen sind riesig

Nur weil Larian keinen Nachfolger für Baldur’s Gate 3 entwickeln möchte, steht die Zeit bei Wizards of the Coast natürlich nicht still. Ganz im Gegenteil sind die Ambitionen riesig.

Wie ist der aktuelle Stand bei Larian? Bereits seit März 2024 ist klar, dass sich Larian nach dem enormen Erfolg von Baldur’s Gate 3 nicht auf einen Nachfolger stürzen, sondern anderen Projekten zuwenden wird. Genauer sollen sich zwei Projekte beim Studio aus Belgien in der Konzeptphase befinden.

Woran genau die Entwickler rund um Swen Vincke arbeiten, ist unklar. Kurzzeitig sah es so aus, als hätte sich Larian wieder ihrer Divinity-Reihe zugewandt. Doch wurde die Vorfreude von den Verantwortlichen schnell im Keim erstickt. Wir müssen uns also noch etwas in Geduld üben.

Launiger Zeitvertreib: der animierte Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3:

Große Namen, schweres Erbe

Wie sieht es beim Publisher aus? Die Rechte von Baldur’s Gate beziehungsweise Dungeons & Dragons liegen bekanntlich bei Wizards of the Coast respektive der Hasbro-Gruppe. Es überrascht sicherlich niemanden, dass die Verantwortlichen wie Präsident John Hight (ehemals bei Blizzard, unter anderem als General Manager für World of Warcraft) auf dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 aufbauen möchten.

Und das auch ohne Larian. So hat man sich mit Stig Asmussen einen Entwickler-Veteran (God of War 3, Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor) an Bord geholt, der mit seinem neuen Studio Giant Skull bereits seit über einem Jahr an einem Rollenspiel mit AAA-Ambitionen arbeitet, das in Unreal Engine 5 entstehen und sich voll auf die Singleplayer-Erfahrung konzentrieren soll.

Hight und Asmussen kennen sich gut, durch ihre gemeinsame Zeit bei Sony – John Hight leitete die Produktion von God of War 3. Jetzt ist klar, dass das neue RPG im Universum von Dungeons & Dragons spielen wird und sich dabei ganz anders anfühlen soll als Baldur’s Gate 3.

Wenn es nach Hight geht, darf das neue D&D-Rollenspiel dabei ruhig auch eine Spur Kratos-Power-Fantasy enthalten: „Ich denke daran, was Stig und Patrick Murphy in God of War 3 gemacht haben, indem sie diese Götter und verrückten Monster aus der Mythologie zum Leben erweckt haben. Das ist wie: Wow, was wäre, wenn wir sie in D&D entfesseln könnten?“

Der Fokus soll auf fesselndem Storytelling, flüssigen, brachial inszenierten Kämpfen und einer möglichst geschmeidigen Fortbewegung liegen. Bis die Entwickler tatsächlich Gameplay zeigen können, wird es bei einem Spiel mit diesen Ambitionen aber wohl noch dauern.

Gleichzeitig erklärte John Hight gegenüber Polygon übrigens, dass man auch in Zukunft klassischere Rollenspiele entwickeln möchte, die spielerisch dann doch wieder mehr an Baldur’s Gate 3 erinnern: „Verstehen Sie mich nicht falsch, wir werden CRPGs entwickeln, die genauso ernsthaft sind wie BG3.“

Klassisch oder Actionreich – wie hättet ihr am liebsten euer neues D&D-RPG? MeinMMO hatte in den vergangenen Monaten übrigens mehrfach berichtet, dass bei den Plänen von Hasbro auch die Lizenz von Baldur’s Gate eine Rolle spielen dürfte. Viele Fans haben jedoch einen ganz anderen Wunsch: Publisher will unbedingt ein Baldur’s Gate 4, doch Spieler wünschen sich etwas anderes