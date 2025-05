Alle glauben für ein paar Sekunden, dass Larian an einem neuen Rollenspiel zu Divinity arbeitet – Doch einer macht die Hoffnung zunichte

Ein kurzes Update auf Larians offiziellen X-Account versetzte Fans in frohe Aufruhr. Das Studio hinter Baldur’s Gate 3 hätte einen Hinweis auf ihr zukünftiges Projekt gegeben, doch der Schein hält nur für kurze Zeit. Ein Dev klärt auf.

Was war das Missverständnis? Der offizielle X-Account von Larian Studios sorgte für Aufmerksamkeit, als Fans bemerkten, dass dessen offizieller Username von @Larianstudios zu @Divinity umgeändert wurde. Der Name verblieb nur für einen kurzen Moment und ist nun wieder zu seinem regulären @Larianstudios zurückgesetzt worden.

Die Spieler verstanden das als (versehentlichen?) Teaser für eine mögliche Fortsetzung von Larians erfolgreicher Divinity-Reihe, was für große Begeisterung in der Community sorgte. Nun meldete sich ein Entwickler des Studios, Larian Director Michael Douse zu der Situation – und musste die Vorfreudigen leider enttäuschen.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3:

Was ist tatsächlich passiert? Der Entwickler meldete sich in einem Post auf X zu der Situation und zerschmetterte im gleichen Zug die Hoffnung vieler Fans. Denn der Username-Wechsel war reines Versehen:

Leider (je nach Sichtweise) ist dies nur ein Teil des Prozesses zur Bestandsaufnahme dessen, was wir besitzen und was wir in Bezug auf unsere IPs beansprucht haben und was nicht. Es stellt sich heraus, dass es eine gute Idee ist, die @s zu besitzen, die sich auf eigene IPs beziehen. Zum Beispiel, um zu verhindern, dass Leute mit deiner Marke betrügen, usw. Twitter überträgt einen Haufen davon an uns, hat aber unerklärlicherweise diesen gegen den Larian-Account ausgetauscht. Ich wünschte, es wäre aufregender, aber wir arbeiten immer noch an mehreren Projekten und erwarten in nächster Zeit keine Ankündigungen. Schon gar nicht, während ich um 1 Uhr morgens 1923 auf Paramount+ schaue. Aber wenn euch bald jemand von einem Larian-Account aus anschreibt, wisst ihr wenigstens, dass wir euch betrügen und nicht jemand anderes.

Michael Douse (@Cromwelp via X)