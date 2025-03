Neuer Shooter auf Steam war in der Beta ein Hit, Spieler schimpfen zum Release: Ihr süßes Baby wurde zu einem hässlichen Kind

„Wenn man aus der Alpha- und Beta-Phase kommt, ist Fragpunk so, als würde man ein wirklich süßes Baby sehen, das sich dann langsam in das hässlichste Kind verwandelt, das man sich vorstellen kann.“

Was kritisieren die Spieler an FragPunk? Nach dem offiziellen Release macht sich Ernüchterung unter den Shooter-Fans breit. Von den ersten 1.700 Rezensionen sind lediglich 67 % positiv. Die Spieler kritisieren vor allem 2 Aspekte.

In der Nacht auf den 7. März feierte FragPunk seinen Release. Zuvor gab es bereits einige Shooter-Fans, die auf den Release des Spiels warteten, denn FragPunk war schon in einer vergangenen Beta ein kleiner Hit.

Was ist das für ein Shooter? FragPunk ist ein Hero-Shooter, in dem zwei Teams aus fünf Spielern gegeneinander antreten. Die spielbaren Helden haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, darunter etwa einen Sonar-Scan, eine Rauch-Wand oder heilende Pilze.

