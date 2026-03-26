Passend zum neuen DLC ist dieser großartige Loot-Shooter jetzt richtig günstig für PS5

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Passend zum neuen DLC ist dieser großartige Loot-Shooter jetzt richtig günstig für PS5
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Mit einem neuen DLC macht Borderlands 4 aktuell von sich reden und wie bestellt hat Amazon dazu die PS5-Version zum Tiefstpreis im Angebot.

Mit “Mad Ellie and the Vault of the Damned” erhält Borderlands 4 am 26. März seinen ersten Story-DLC, auf den dieses Jahr noch einige weitere Erweiterungen folgen sollen. 

Passend dazu gibt es im Amazon-Angebot gerade die vollwertige Super-Deluxe-Edition des Spiels für PS5 auf Disc mit allen Inhalten um satte 64 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

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So günstig gab es das noch nicht. Ursprünglich wurden hierfür über 120 Euro fällig. Auch die normale PS5-Version ohne DLCs ist gerade um 27 Prozent reduziert zum Tiefstpreis erhältlich.

Im PS Store sowie auf Xbox, Nintendo Switch und PC müsst ihr unterdessen aktuell noch deutlich mehr für das Basisspiel oder Super-Deluxe-Edition zahlen, selbst digital als Download-Version.

Das bietet Borderlands 4

In bester Manier der bekannten Loot-Shooter-Reihe schickt euch Borderlands 4 in eine chaotische Spielwelt, vollgepackt mit Milliarden Waffen, verrückten Feinden und wahlweise Koop-Action.

Als einer von vier Kammer-Jägern versucht ihr einem gefährlichen Planeten und dessen skrupellosen Unterdrücker, dem Zeitwächter, zu entkommen und ballert euren Weg durch allerhand Gegner.

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Im Test kurz vor Veröffentlichung hatte MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller Neuerungen mit Parallelen zu Destiny entdeckt, was Borderlands 4 zu einem fantastischen Loot-Shooter mache.

Auch die Kollegen von GamePro hatten den Shooter seinerzeit im Test fast durchweg für gut befunden. Demnach biete das Spiel genau das, was wir uns schon von Borderlands 3 gewünscht haben“.

Borderlands 4 besinnt sich auf alte Stärken und bietet wieder fantastische Action mit deutlich mehr Story-Tiefe als im Vorgänger. Nur die Open World schwächelt etwas. Wertungstendenz: 84 – 85

Pro
  • oft filmisch inszenierte Story
  • jede Menge spaßige Waffen
  • viele Charakter-Anpassungsoptionen
  • abwechslungsreiche Bosskämpfe
  • verbessertes Endgame
Contra
  • Open World zu leer
  • vereinzelte fps-Drops (PC)
  • unnötiger Leerlauf durch Warten während der Story

[…]

GamePro

Das Spiel hat auch erst kürzlich einen neuen Patch als Update bekommen, von dem laut der offiziellen Webseite vor allem PC-Spieler mit Performance-Problemen profitieren sollen.

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Weitere Angebote: D&D-Einstieg, Würfelbestrafung, Xbox-Controller und Apple AirTag

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Außerdem gibt es den beliebten Xbox-Controller günstiger und Apples Tracking-Chip AirTag zum Sachen wiederfinden im Viererpack zum bisherigen Tiefstpreis im Angebot.

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